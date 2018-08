Ale & Franz, il duo comico più amato dal pubblico, tornano a grande richiesta a teatro con una nuova tournée e un nuovo spettacolo. Si chiamerà “Nel nostro piccolo”, lo show in cui i due, con la consueta ironia, racconteranno la vita, gli esordi e la carriera a Milano, i grandi personaggi di quella città. Una grande notizia per i fan della coppia, che potranno riabbracciare dal vivo il prossimo 29 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Teatro Nuovo Giovanni da Udine e Comune di Udine, saranno in vendita dalle 10.00 di oggi, lunedì 6 agosto, sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it .



Ale & Franz stanno attraversando lo stivale con l’applaudito “Nel Nostro Piccolo”, spettacolo nel quale si ispirano “all’aria di Milano” e a due grandi artisti d’eccezione, Giorgio Gaber e Enzo Jannacci, punti fermi per la loro carriera, scintilla che ha permesso loro di vedere l’uomo come il centro di tutto. “Nel Nostro Piccolo” infatti è un viaggio alla ricerca del loro punto di partenza, quello che ha mosso la loro voglia e ricerca di comicità. È il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno e di raccontare le piccolezze, le sconfitte, le paure che ci accompagnano. Ridendo, ovviamente. E ridendo ci faranno riscoprire il coraggio di vivere storie non sempre vincenti, la forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore. La gioia della vita. Perché solo ridendo riusciamo a scoprire i nostri difetti. La risata è il veicolo fondamentale per riuscire a parlare di noi senza prenderci troppo sul serio. Sul palco il duo porterà tutto questo, i pensieri, le parole, le note, nelle quali c’è anche il punto di partenza della loro piccola storia - il nostro piccolo – e ci racconteranno la fortuna di aver potuto respirare la stessa aria che Gaber e Jannacci respiravano, l’aria di Milano. Ridendo sempre, nel loro piccolo.



Alessandro Besentini e Francesco Villa diventano Ale & Franz nel 1992. Si conoscono al Centro Teatro Attivo di Milano dove frequentano i corsi e laboratori di formazione professionale. Una lunga gavetta li ha portati a raffinare il proprio percorso teatrale, facendogli raggiungere una comicità basata sul dialogo che spazia dallo stralunato all’irreale, arricchita da una grande capacità di improvvisazione, creando e ribaltando le situazioni più svariate. Inseriti nel cast di “Mai dire Gol” nel 1997, passano subito al palco di “Zelig”, divenendo due colonne portanti del programma, partecipando a numerosissime edizioni, fino al 2007. Ad oggi, oltre ai fortunati ed apprezzatissimi spettacoli teatrali, vantano collaborazioni e partecipazioni a numerosi film, tra cui va ricordato il doppiaggio per il film animato Madagascar, videoclip e programmi televisivi, tra cui, “Convenscion”, “Quelli che il calcio”, e il fortunato “Buona la Prima”, primo show interamente condotto dal duo milanese, che con gli altri lavori ha contribuito alla loro definita consacrazione.



