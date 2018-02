Alex Sebastianutto inaugura il 'Pontebba Saxophone Festival'

Sarà “Solo”, l’ultimo lavoro discografico di Alex Sebastianutto, pubblicato da Artesuono, ad aprire il “VI Pontebba Saxophone Festival”, venerdì 9 febbraio alle ore 21.00 in Sala Consiliare a Pontebba.

Il Cd, presentato ufficialmente al prestigioso Festival Internazionale del Saxofono di Fermo (Marche), sta decretando un successo internazionale per il sassofonista friulano docente di saxofono presso il Liceo Musicale “Carducci-Dante” di Trieste e contiene tra le più importanti composizioni appartenenti al repertorio saxofonistico contemporaneo, delineando così una sua chiara identità musicale e ottenendo ovunque lusinghieri consensi da parte della critica specializzata.

Dominante è la figura del francese Christian Lauba, compositore contemporaneo tra i più noti ed apprezzati nel panorama saxofonistico, che così recensisce il disco: “As a composer, I am very flattered my pieces for saxophone are played by the talented Alex Sebastianutto! His new CD including my brand new pieces is historical! Alex masters all new techniques respecting the style of my music which makes a synthesis between tradition and modernity. I thank him with all my heart for being such a great ambassador of my works!" [Come compositore, sono molto lusingato che i miei pezzi per saxofono siano interpretati dal talentuoso Alex Sebastianutto! Il suo nuovo CD, include i miei nuovi brani, è storico! Alex padroneggia tutte le nuove tecniche rispettando lo stile della mia musica che fa una sintesi tra tradizione e modernità. Lo ringrazio con tutto il cuore per essere stato un così grande ambasciatore delle mie opere!]. Di notevole impatto sono i brani del compositore olandese “avant pop” Jacob Ter Veldhuis, alias Jacob TV, che associa al saxofono una base elettronica, Boombox, con cui crea dei dialoghi dall’effetto travolgente.

Di particolare intensità è anche il brano per saxofono ed elettronica scritto dal noto compositore friulano Renato Miani il quale coniuga magistralmente materiali di diversa estrazione, in questa nuova composizione l’indissolubile binomio contrappunto-armonia si accorda a strutture ritmiche e fraseggi derivati dal Jazz e dal Rock Progressivo, dando vita ad un tessuto sonoro di particolare densità, tematico e materico al contempo.

Valore aggiunto a questo importante lavoro è l'esecuzione dal vivo del brano per saxofono ed orchestra scritto da Lamberto Lugli, eseguito da Alex Sebastianutto come solista con la FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana. Questo brano è con un omaggio a Jan Palach, giovane studente céco che, in nome della libertà si sacrifica divenendo, grazie alle sue gesta, simbolo indiscusso della Primavera di Praga.

Ad apprezzare “SOLO” è stata anche la SELMER, storica casa produttrice francese di saxofoni che, assieme a D’Addario Woodwinds e Bode Music Gear, ha deciso di annoverare il virtuoso friulano tra gli Endorser, affiancando Alex Sebastianutto a quei nomi che hanno segnato la storia del saxofono https://www.selmer.fr/musicfiche.php?id=925 .

Il Festival continuerà nei giorni 10 e 11 con lezioni individuali per gli oltre venti partecipanti provenienti da tutta Italia e con la conferenza‘CONCERTINO DA CAMERA’ DI JAECQUES IBERT tenuta da Davide Vallini (sabato 10 – ore 18), il concerto OPUS CITATUM’ del sassofonista emergente Damiano Grandesso (sabato 10 – ore 21.00) e con il concerto della SAXORCHESTRA del Festival a cui seguirà il concerto del MAC Saxophone Quartet impreziosito dalla presenza del M° Marco Gerboni.