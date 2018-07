A seguito dell'affascinante performance a cura di Carolyn Carlson che ha animato il sagrato della Chiesa di San Francesco nella serata di mercoledì 18, giovedì 19 luglio la Masterclass di Claudio de Maglio e la performance diretta da Marta Bevilacqua concluderanno queste intense giornate di SAFest. Promosso dalla Civica Accademia d'Arte Drammatica di Udine, il Summer Academy Festival ha riunito e mischiato molteplici tecniche e tradizioni artistiche che si sono svelate al pubblico in occasione degli eventi aperti. Il Festival, organizzato in collaborazione con Arearea in questa sua seconda edizione, ha coinvolto oltre agli allievi della Nico Pepe, anche i giovani talenti provenienti dalla The Boris Shchukin Theatre Institute di Mosca e la Scuola Teatro Dimitri di Verscio dalla Svizzera.



Domani sera i giovani studenti partecipanti, incontreranno per l'ultima volta il pubblico nell'evento finale che conclude l'intero Festival. L'appuntamento, fissato per le ore 21 a Udine, nella suggestiva cornice di Piazza San Giacomo, prevederà la performance site specific curata dalla ballerina e maestra Marta Bevilacqua a conclusione della sua Masterclass. L'esibizione segnerà inoltre l'anteprima assoluta di Areadanza, la rassegna di danza urbana curata da Arearea.



Sempre domani, lungo l'intero arco della giornata, il Direttore Claudio de Maglio terrà un interessante Masterclass incentrata sul ruolo della maschera, dedicata a tutti gli allievi russi. "L'incontro con la maschera ha qualcosa di magico perché opera sull'energia, sull'amplificazione e trasformazione, chiedendo al corpo di essere pronto e disponibile. Nel laboratorio si stimolerà lo sviluppo di un immaginario che solo il preciso lavoro d'attore permetterà di rielaborare e mettere in forma. Il rapporto con la maschera è un'esperienza arricchente ed entusiasmante, promuove la creazione di un rapporto intimo, non del tutto dicibile o traducibile in termini logico razionali poiché svela radici profonde e dà un grande senso di benessere oltre a rinnovare il senso di necessità per un attore che voglia definirsi completo" afferma de Maglio.



Nella realizzazione del Summer Academy Festival 2018, la Civica Accademia d'Arte Drammatica di Udine è supportata dal prezioso sostegno della Fondazione Friuli. Affiancano invece la Nico Pepe come main partner il Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Inoltre SAFest fa parte del cartellone di Udinestate 2018.