Gli acrobati e i musicisti del MagdaClan circo, una delle compagnie più talentuose nel panorama circense europeo, tornano in Friuli col tendone blu e fucsia a Gaio di Spilimbergo, all’area festeggiamenti ‘I due campanili’, per proporre dal 21 al 30 settembre ‘Emisfero’, il nuovo spettacolo di circo contemporaneo fresco di debutto. In collaborazione con Circo all’Incirca e Brocante, MagdaClan proporrà nove repliche della sua quarta produzione: una riflessione sulla mente umana, uno spettacolo dedicato all’uomo e al suo funzionamento, all’equilibrio quotidiano, al circo della vita.



Dopo mesi di ricerca e lavoro, gli acrobati e i musicisti della compagnia hanno allestito uno spettacolo giocato in modo corale e collettivo in insolite discipline circensi come ruota tedesca, palo cinese, scale d’equilibrio, giochi icariani, oltre a verticalismo, acrobatica e acrodanza. La compagnia, al settimo anno di tournée, è legata al Friuli fin dai suoi esordi: fondatore e primo direttore artistico è stato Roberto Magro, originario di Maniago, che ha sempre coinvolto il MagdaClan nei progetti circensi in regione. Oggi la compagnia è composta da elementi – tutti under 35 - cresciuti nelle migliori scuole di circo non tradizionale tra Torino e Bruxelles, impegnati a diffondere i codici di una nuova espressività.