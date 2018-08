Dal 24 al 26 agosto a Forni di Sopra in Friuli, all’ombra delle dolomiti orientali patrimonio Unesco dell’umanità si terrà l’Anciutimusicfestival a ricordo di Johannes Maria Anciuti definito dal Prete Rosso Antonio Vivaldi “Lo Stradivari dell’Oboe”. Fino a poco tempo fa di Giovanni Maria Anciuti si conoscevano solo le sue preziose opere sparse in vari musei d’Europa. Oboi e flauti realizzati con le essenze più strane, con i legni più duri: dal bosso al melograno, dall’africano palissandro all’americano granatiglio, fino agli oboi realizzati col costoso avorio. Siamo ai vertici strumentali della musica europea tra Sei e Settecento. Colui che realizzava queste opere d’arte non si sapeva chi fosse, se non che operava a Milano. Si dava per scontato che quel cognome fosse uno pseudonimo. Oggi grazie alla tenace ricerca del professor Francesco Carreras ricercatore del CNR di Pisa e appassionato musicologo, abbiamo prove certe della sua esistenza. Ancora giovane partì dal suo paese natale Forni di Sopra per raggiungere Venezia. Nella Repubblica Serenissima ebbe la possibilità di frequentare alcune botteghe artigiane, in particolare una che operava nel settore degli strumenti musicali. Era giovane, imparò presto. Raggiunse Milano appena ventenne. Cominciò a lavorare, si sposò e dal primo Settecento cominciò a sfornare i suoi raffinati strumenti sempre più richiesti, che tuttora arricchiscono i musei d’Europa. Il museo degli Strumenti musicali di Milano conserva al suo interno il famoso “Angelo d’avorio” un oboe sul quale sono istoriati dei volti d'angelo, che lo stesso Vivaldi aveva commissionato “ad un misterioso personaggio”, Johannes Maria Anciuti.

Il programma del festival:

24 agosto 2018 – ore 12.00

Concerto: Concerto anteprima Anciuti Music Festival

Artisti: Allievi del Dorelab Summer Camp

Forni di Sopra (UD) – Malga Varmost

33024 Forni di Sopra (UD)

Ore 20.30

Concerto: I concerti barocchi per oboe e fagotto

Artisti: Orchestra da camera del FVG

Forni di Sopra (UD) – Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta

Via Nazionale, 33024 Forni di Sopra (UD)

25 agosto 2018 – ore 12.00

Concerto: Concerto aperitivo Dorelab Summer Camp

Artisti: Studenti campus

Forni di Sopra (UD) – Centro Visite Parco Dolomiti Friulane

Via Vittorio Veneto, 1, 33024 Forni di sopra (UD)

Ore 15.00

Conferenza: Esposizione di strumenti del liutaio Alberto Ponchio

Forni di Sopra (UD) – Centro Visite Parco Dolomiti Friulane

Via Vittorio Veneto, 1, 33024 Forni di sopra (UD)

Ore 19.00

Conferenza: “L’Angelo d’avorio ritorna a casa” – Incontro con il M° Simone Toni

Forni di Sopra (UD) – Centro Visite Parco Dolomiti Friulane

Via Vittorio Veneto, 1, 33024 Forni di sopra (UD)

Ore 20.45

Concerto: “Vivaldi e l’angelo d’avorio”

Artisti: Ensemble “Silete Venti!”

Forni di Sopra (UD) – Chiesa di San Giacomo

Via S. Giacomo, 33024 Forni di Sopra (UD)

26 agosto 2018 – ore 11.30

Concerto: Concerto finale Dorelab Summer Camp

Artisti: Studenti e docenti del Dorelab Summer Camp

Forni di Sopra (UD) – Ciasa dai Fornes

Via Nazionale, 133, 33024 Forni di Sopra (UD)

Ore 15.30

Conferenza: “Giovanni Maria Anciuti: la storia del liutaio di Forni di Sopra”

Relatore: Prof. Francesco Carreras

Forni di Sopra (UD) – Centro Visite Parco Dolomiti Friulane

Via Vittorio Veneto, 1, 33024 Forni di sopra (UD)

Ore: 17.00

Concerto: “L’apoteosi di Giovanni Maria Anciuti”

Artisti: Ensemble “J.M. Anciuti”

Forni di Sopra (UD) – Chiesa di San Giacomo

Via S. Giacomo, 33024 Forni di Sopra (UD)



Info http://anciutimusicfestival.it/