Annullato il concerto di Cristino De André

Il concerto di Cristino De André, in programma il 29 luglio al Festival di Majano è stato annullato per motivi di salute. Il cantautore sarà sottoposto oggi stesso a intervento chirurgico alle corde vocali per rimuovere un polipo. A seguito dell’operazione, De André dovrà osservare un periodo di riposo dall’attività concertistica, che lo costringerà a cancellare alcuni dei concerti annunciati, tra cui quello in programma a Majano.

È stato lo stesso artista a rivelare ai fan le sue condizioni di salute con un post su Facebook: “Oggi ho avuto una visita dal luminare otorino Franco Fussi a Ravenna per un fastidio alla gola che altri otorini incapaci prima di lui avevano diagnosticato in una cordite di poca rilevanza. Invece mi trovo ad avere un polipo alla corda vocale destra e il prossimo lunedì dovrò operarmi! La convalescenza sarà di 45 giorni dopo l’operazione. Purtroppo dovrò cancellare o rinviare le date estive fino alla fine di luglio. Spero vivamente di riuscire ad essere a Genova per il 31 luglio. Vi abbraccio e vi terrò al corrente.”

Vista l’impossibilità a calendarizzare una nuova data il concerto di Majano è quindi annullato. I possessori di regolare biglietto d’ingresso potranno fare richiesta di rimborso entro e non oltre il giorno sabato 30 giugno, nel punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto, consegnando i biglietti in originale. Nel caso di acquisti effettuati sul sito TicketOne.it o tramite call center, il customer service invierà una e-mail ai clienti contenente tutti i dettagli. Eventuali informazioni possono essere richieste all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it o al numero 892.101.

Fra i grandi appuntamenti della 58° edizione del Festival di Majano, che vedrà nelle prossime settimane svelato il suo intero programma, troviamo il concerto della gypsy punk band più amata al mondo, i Gogol Bordello (22 luglio), il live dei Negrita (26 luglio), il concerto gratuito della punk rock band italiana Ros (3 agosto) e la serata evento con il musical dei record Grease (11 agosto). Info e biglietti su www.azalea.it.