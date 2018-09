Omaggio alla tradizione e alla modernità teatrale della Russia alla 22a edizione de L’Arlecchino Errante, il festival che unisce Commedia dell’Arte e Teatro contemporaneo, previsto tra Pordenone, Udine e altre località regionali fra il 10 settembre e il 2 ottobre. Il titolo ‘Teatri dell’Orso’ rientra in un progetto di festival itinerante globale patrocinato dalle istituzioni russe, per il quale la Scuola sperimentale dell’attore di Pordenone ha preparato una trentina di appuntamenti fra masterclass, spettacoli anche itineranti – compreso il ‘Palco Risciò’ per le strade di Pordenone - e cene a tema.

Ospite speciale sarà l’attore e regista Konstantin Raykin, capocomico del Teatro Satyrikon di Mosca, che porterà in Friuli una ventata di contaminazioni dedicate alla Russia. Dopo un convegno e una conferenza il 25 e 26, il percorso artistico di Raykin sarà approfondito con ‘Il medico per forza’ (il 27 a Pordenone e il 29 a Udine) che, oltre alle invenzioni del regista, contiene la magia del mattatore e un omaggio all’arte del trasformismo.



Si parte lunedÌ 10, poi i corsi e gli spettacoli, anche su risciò

Raykin sarà ospite anche nella parte finale del festival a Pordenone, dove riceverà sia il sigillo della città che il Premio Stella de l’Arlecchino Errante. Il suo nome è tra gli insegnanti del masterclass assieme a Claudia Contin Arlecchino e Ferruccio Merisi - direttori artistici del festival - , Lucia Zaghet, Giulia Colussi, Claudia Zamboni, Daria Sadovskaia e Andreij Tolshin del Teatro della Commedia di S. Pietroburgo, altro grande ospite.



La rassegna si apre lunedì 10 con la tradizionale e rinnovata intervista di Arlecchino al sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, che quest’anno prevede anche musica e danza dello Schiaccianoci. “Grazie al programma, che prevede altri ospiti importanti - spiegano i direttori - scopriremo una parte significativa della Russia, soprattutto la sua cultura teatrale sorprendente, con un sistema eccellente, dalle scuole d’attore all’organizzazione di produzione e pubblico”.



Calendario completo:

www.arlecchinoerrante.com