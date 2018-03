Ci sarà da riflettere e da ridere, come accade in tutti gli spettacoli del Teatro Incerto, che da oltre 35 anni racconta il Friuli in maniera nuova, originale e ‘popolare’, con un teatro aggiornato e ‘contaminato’, che parla alla gente: davvero a tutti, senza però mai perdere di vista la qualità e i temi importanti. Quello del nuovo spettacolo, ‘Blanc’, è ben celato dietro a un titolo che stavolta non allude, non suggerisce. Niente richiami a rigurgiti razzisti, né quelli più lievi ai vanti enoici della regione, anche se il trio ci scherza su: “Ci hanno chiesto lo spettacolo in Ungheria, ma siccome non abbiamo depositato il nome, ci hanno fregato il titolo, e allora useremo ‘Tocai’…”.

Il tema centrale dello spettacolo prodotto dal Css, che esordisce mercoledì 21 all’Auditorium di S. Vito al Tagliamento prima di una lunghissima serie di tappe, è quello di altre produzioni dei tre attori/registi: l’amicizia, il rapporto tra un gruppo ristretto di persone che vive la quotidianità del nostro Friuli. “L’ispirazione viene da una commedia della drammaturga francese Yasmina Reza, ‘Art’ – spiega Claudio Moretti - Del libro non è rimasto quasi niente, ma ci piaceva l’idea. Spinto da una nuova relazione con una donna amante dell’arte, uno dei tre amici, che poi saremmo noi, spende un sacco di soldi per comprare un quadro tutto bianco. Gli altri faticano a comprenderne i motivi, specie da uno che capisce ben poco d’arte: da qui una vicenda che prende strade diverse”.

Più che una satira sul mondo dell’arte contemporanea e su certe esagerazioni di oggi - “in realtà – spiega Fabiano Fantini, Kazimir Malevich aveva fatto un quadro bianco già 100 anni fa…” -, legate magari a una ‘minoranza’ di adepti, lo spettacolo è un’analisi della società contemporanea friulana. “Lo spaccato di una relazione – puntualizza Fantini - e un modo diverso di porsi nei confronti dell’amicizia. C’è chi lo fa in maniera più comprensiva, chi in modo del tutto negativo; ci sono diatribe appassionanti e violente”.

Questo genere di dinamiche e l’evoluzione dei rapporti d’amicizia è una costante in molti spettacoli dell’Incerto, dall’impareggiabile Four a Garage 77. “In effetti, l’amicizia è il nostro tratto distintivo sul palco – ammette Elvio Scruzzi – ma quello che viene fuori davvero, alla fine, è lo spaccato della nostra società, che cambia di anno in anno. In fondo anche questo, come altre volte, è un pretesto: si parla d’arte, ma anche di soldi, di donne, di come si cambia”.

Nel corso del tempo, soprattutto dagli Anni ’90, il Teatro Incerto è diventato un riferimento per comprendere le dinamiche della società friulana, anche se i tre mettono le mani avanti: “Quando abbiamo iniziato, non avevamo la minima idea di come si sarebbe sviluppata. Nonostante i cambiamenti, notiamo un senso di comunità, proprio a teatro. Portare la lingua friulana sul palco fa sentire rappresentato e in empatia chi sta in platea. Il tramite è la lingua, anche se sono cambiate molte cose: se ci guardiamo intorno, nelle scuole, nelle città e nei paesi c’è tutto il mondo, ma il friulano persiste ed è ciò che unisce”.

Da Four a Dentri, da Mosaiciscj a Don Chisciotte, da Forest a Predis, il Teatro Incerto ha sempre saputo guardare all’interno della società friulana e oltre. Il segreto? Non c’è segreto… “Siamo un gruppo che ha resistito e tenuto duro nel tempo, anche quando le cose sono cambiate. In più, nella vita reale abbiamo trovato il tempo per... non stare insieme e questo forse ci ha salvati. Il merito maggiore è però del pubblico: anche quello che parla solo italiano e viene ai nostri spettacoli, sforzandosi di capire il friulano”.