Saranno i Black Beat Movement ad aprire il concerto degli Zion Train nel primo giorno di Blessound! Il collettivo alternative-soul fondato a Milano nel 2012 suonerà venerdì 24 agosto a partire dalle 20 nell’area festeggiamenti di Blessano, frazione di Basiliano, data in cui erano inizialmente previsti i Maistah Aphrica che si esibiranno nel “Live picnic” di domenica 26. Ingresso simbolico a due euro!



Blessound, il festival musicale inserito nella rassegna Rifrazioni e organizzato dalla ProBlessano e dal Gruppo Folkloristico Danzerini Udinesi, da anni porta la migliore musica indipendente italiana e internazionale nel cuore del Friuli e quest’anno regalerà ai suoi seguaci una doppietta di eccellenza, proponendo gli Zion Train, pionieri del dub digitale, nella stessa sera dei Black Beat Movement, un gruppo che da anni raccoglie consensi eccellenti da critica e pubblico.



Un po’ di funk, un pizzico di reggae, una buona dose di soul e una spolverata di jazz: ecco i Black Beat Movement, il collettivo milanese che non si fa mancare nemmeno il ritmo dell’hip hop e del drum’n’bass.



Attivi dal 2012, la band costruisce il suo sound mescolando sonorità diverse con un approccio e un songwriting sperimentale facendosi notare per la sua intensa attività live che ha portato i suoi componenti ad aprire diversi importanti artisti tra cui De La Soul, Alpha Blondy, Julian Marley, Africa Unite, Sud Sound System, Clementino, Aprés la Classe, The Bluebeaters, Hiatus Kaiyote, Luciano and The Coup. I sette musicisti (Naima Faraò alla voce, Jacopo Boschi alla chitarra e cori, Luca Bologna al basso e synths, Nico Roccamo alla batteria e percussioni, Luca Specchio al sassofono, DJ Agly scratches e Veez_0 al piano) arriveranno per la prima volta in Friuli per aprire, questa volta, il concerto degli Zion Train previsto venerdì 24 agosto a Blessano.



A Blessound porteranno la carica contenuta nei loro quattro album, compreso l’ultimo apprezzatissimo “Radio Mantra”, disponibile marzo su iTunes, Spotify e tutte le principali piattaforme streaming e in supporto fisico per La Grande Onda distribuito da A1 entertainment.