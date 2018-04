Chansons & Gesang, un percorso nella liederistica per coro, con pagine di raffinatissima fattura e poco eseguite nei cartelloni delle istituzioni concertistiche, è il titolo della serata presentata fuori abbonamento venerdì 13 aprile alle 20.45 al Teatro Benois De Cecco di Codroipo. L’appuntamento organizzato da Circuito Ert e Comune di Codroipo, vedrà impegnato il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto dal maestro Cristiano Dell’Oste, affiancato dalla prestigiosa voce di Viktor Rud, baritono di fama internazionale, e dalla soprano triestina Veronica Vascotto, in un'alternanza e interazione sulla traiettoria che da Brahms porterà fino a Poulenc tra lieder per voce sola e voce e coro. Matteo Andri, giovane pianista friulano tra i più talentuosi della sua generazione, suggella una serata dal fascino irresistibile.

Chansons & Gesang è dedicato alla musica dell’ottocento francese e tedesco, per coro e pianoforte. La serata aprirà con la robustezza dei brani di Brahms, Schumann, Schubert e Strauss, per giungere al nitore delle pagine di Faurè e Saint Saens e chiudere con il Don Quichotte di Ravel, La diva de l’Empire di Satie e Le soire de neige di Poulenc.

Il Coro del Friuli Venezia Giulia è nato nel 2001 e da allora ha realizzato oltre 300 produzioni tra prime assolute e concerti tenuti in tutta Italia ed Europa. Collabora con rinomati interpreti della musica antica, classica, contemporanea, jazz, pop e numerose orchestre europee. Viktor Rud, cantante tedesco di origini ucraine, iniziata la carriera a Kiev, ha approfondito gli studi alla Royal Academy of Music di Londra prima di entrare alla Staatsoper di Berlino e di Amburgo. Si è esibito su palcoscenici internazionali, tra i quali La Scala di Milano, la Royal Albert Hall di Londra e il Festival di Salisburgo.

Veronica Vascotto, veneziana di nascita, ha iniziato giovanissima lo studio del pianoforte proseguendo poi nel canto, affermandosi ben presto quale interprete sensibile e raffinata del repertorio vocale da camera e oratoriale, collaborando con importanti complessi da camera e con varie orchestre italiane e straniere e incidendo numerose prime esecuzioni assolute. Matteo Andri si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, vincendo poi numerosi premi i rinomati concorsi; collabora con orchestre e apprezzati musicisti.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando il Teatro Benois-De Cecco (0432 908467). Biglietti euro 10 interi, 8 ridotti, 5 ridotti abbonati Circuito Ert.