Primavera di grandi eventi cinematografici all’Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento grazie alla Pro Loco sanvitese, reduce del grande successo della manifestazione Voglia di Pasqua 2018. Visto il successo di pubblico registrato negli ultimi mesi al cinema, la Pro San Vito ha voluto rilanciare con una programmazione, quella di aprile, davvero ricca: diciannove proiezioni con tre serate speciali alle quali saranno presenti i registi dei film sullo schermo.

Sabato 14 aprile alle 21 sarà presente Massimo Garlatti Costa, regista di Missus (ingresso gratuito). Il 27 aprile alle 21 arriverà Christopher Thompson, il regista di The new Wild - Vita nelle terre abbandonate. Infine, giovedì 3 maggio alle 21, la proiezione del film Diritti, a ingresso gratuito, sarà presentata dal regista Daniele Fabbro e l'autrice del soggetto Mariagrazia Susanna. A questi eventi si aggiunge l’ormai collaudato appuntamento con il meglio del cinema europeo: questo mese tocca a L’ultimo viaggio, il film profondo e toccante di Nick Baker Monteys. Inoltre, in collaborazione con il Rotary Club San Vito, ci sarà una mini-rassegna cinematografica dal titolo “La Nostra Terra”, per riflettere sull’ambiente e sulla responsabilità sociale.

“Siamo davvero orgogliosi - ha dichiarato il direttore artistico della rassegna Alessandro Venier - di poter proporre una programmazione con film di così alta qualità e con addirittura tre proiezioni alla presenza di interessanti registi come Christopher Thompson, Massimo Garlatti Costa, Daniele Fabbro e Mariagrazia Susanna, che ringraziamo per l’opportunità. Un risultato premiato dal pubblico che continua a riempire la sala dello Zotti. Ringraziamo la Tucker Film, con cui abbiamo instaurato un'ottimo rapporto di collaborazione che ad aprile porterà alla proiezione di due degli ultimi loro film, ovvero Il Prigioniero Coreano e The New Wild. In particolare alla proiezione di quest'ultimo film sarà presente proprio il citato regista Christopher Thomson, che ha vissuto gli ultimi sette anni a Dordolla, minuscola frazione di Moggio Udinese, e proprio a Dordolla ha sviluppato la sua indagine sui luoghi abbandonati. Si tratta davvero di un evento speciale da non perdere visto il clamoroso successo ottenuto dal film”.

“Inoltre - ha aggiunto la presidente della Pro San Vito Patrizia Martina - crediamo nell’importanza di educare al rispetto della natura e alla responsabilità sociale. Ecco perchè abbiamo voluto proporre, in collaborazione con il Rotary Club di San Vito, questo ciclo La Nostra Terra, scegliendo tre film tutti con tematiche ambientali. Ringraziamo ancora una volta i volontari della Pro San Vito che permettono tutto questo, a loro va il plauso anche per l'ottima riuscita di Voglia di Pasqua, la mostra mercato primaverile che ha registrato anche quest'anno il tutto esaurito ed è stata premiata con un numero ancora maggiore di presenze rispetto agli anni passati”.

La rassegna cinematografica parte martedì 10 aprile alle 21 con il film La quinta stagione. Diretto dalla coppia di registi Peter Brosens e Jessica Woodworth, racconta cosa succederebbe se la primavera non arrivasse più a spazzare via l’inverno. Il film fa parte della rassegna La Nostra Terra. A seguire, venerdì 13 aprile alle 21 e domenica 15 aprile alle 18, verrà proiettato il film Oltre la notte di Fatih Akin, autore di “La sposa turca” e “Soul Kitchen”, che affronta il tema del terrorismo attraverso lo sguardo di una donna.

Sabato 14 aprile alle 21 verrà invece proiettato il film Missus. Ospite della serata il regista Massimo Garlatti Costa, regista udinese sensibile ai casi di coscienza e all’umanità, che introdurrà a questo docufilm sulla battaglia dei preti di Glesie Furlane. La proiezione sarà ad ingresso gratuito.

Secondo appuntamento con il ciclo La Nostra Terra, domenica 15 aprile alle 15. Questa volta verrà proiettato il documentario Earth la nostra terra, diretto e sceneggiato da Alastair Fothergill (realizzato dalla BBC Natural History Unit come primo film della serie Disneynature). L’idea da cui è nata la pellicola è regalare agli spettatori un viaggio che riveli l’eccezionale potenza della natura nelle sue forme più disparate, con un cast d’eccezione formato da animali ripresi in ogni parte del globo.

Ancora per il ciclo La Nostra Terra, martedì 17 aprile alle 21 verrà proiettato il Re della terra selvaggia. Si tratta del film di debutto di Ben Zeitlin ed è stato il più premiato in assoluto nel 2012, dal Sundance Festival a Cannes, fino ad arrivare alle nomination per quattro Oscar. È la storia di un padre e di una figlia contro l’uragano globalizzato.

Giovedì 19 aprile alle 21 e domenica 22 aprile alle 18, per il meglio del cinema europeo, tocca a L’ultimo viaggio di Nick Baker-Monteys. Si tratta di un road movie drammatico che attraversa l'Europa dell'Est ripercorrendo i ricordi personali di un anziano e alcune pagine di storia.

Il 20 e il 21 aprile alle 21 si ride con la black commedy all’italiana Metti la nonna in freezer, il film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi con Fabio De Luigi e Miriam Leone. Martedì 24 aprile alle 21 è in calendario Una questione privata dei fratelli Taviani con Luca Marinelli. È la trasposizione cinematografica dell'omonimo libro di Beppe Fenoglio, considerato da Calvino uno dei più bei romanzi italiani del Novecento. La proiezione è organizzata in collaborazione del Comune di San Vito al Tagliamento.

Venerdì 27 aprile alle 21 verrà proiettato The Disaster Artist, diretto, co-prodotto ed interpretato da James Franco, pellicola valsa all'attore statunitense un Golden Globe come miglior attore protagonista in una commedia. Tratto dall'omonimo romanzo autobiografico scritto da Greg Sestero e Tom Bissel, il film segue l'incontro tra Sestero e Wiseau (James Franco), aspiranti attori, fino al loro trasferimento a Los Angeles e alla decisione di girare un film insieme.

A seguire la seconda serata-evento che si svolgerà sabato 28 aprile alle 21 alla presenza dello stesso regista inglese Thompson. Suo è il docu-film The new wild - Vita nelle terre abbandonate che ha riscosso grande successo di critica e pubblico. Thompson ha trascorso gli ultimi sette anni a Dordolla, minuscola frazione di Moggio Udinese, e proprio qua si è sviluppata la sua indagine. Un’indagine che parte da un fenomeno sempre più diffuso a livello europeo, quello dei “nuovi paesaggi”. Il film verrà replicato anche domenica 29 aprile alle 18.

Piacerà a tutti, in particolare ai bambini, Peter Rabbit, il film in live-action ispirato ai racconti della scrittrice Beatrix Potter che verrà proiettato domenica 29 aprile alle 15. Seguirà giovedì 3 maggio alle 21 la terza serata-evento, anche questa ad ingresso gratuito, con la proiezione del film Diritti, alla presenza dei registi Daniele Fabbro e Mariagrazia Susanna. L’evento vede la collaborazione con Libera Fvg. In occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, l’obiettivo di questo film è quello di favorire percorsi per il loro riconoscimento e la loro tutela, in un’ottica di corresponsabilità e solidarietà, che renda il “noi” non solo una parola, ma un crocevia di bisogni, desideri e speranze.

Seguirà poi venerdì 4 maggio e martedì 8 maggio alle 21 la proiezione di Il Prigioniero coreano, l'ultimo capolavoro di Kim Ki-duk. Lontanissimo dalle tinte forti dell'Isola o di Moebius, il film parla di una nazione divisa e in perenne stato di guerra, utilizzando la grammatica del thriller.

Ultimo film in calendario Tonya, il nuovo film di Craig Gillespie che racconta la rapida ascesa e l'ancor più rapido tracollo della pattinatrice olimpica su ghiaccio Tonya Harding (Margot Robbie), la prima atleta nella sua disciplina - e ancora una delle poche esistenti - ad aver eseguito un triplo axel durante una competizione. La proiezione di Tonya è prevista per sabato 5 alle 21 e domenica 6 maggio alle 18.

La rassegna cinematografica è organizzata dalla Pro San Vito al Tagliamento in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché con Friulovest Banca che ha sostenuto l’acquisto del proiettore digitale. I film d'autore fanno parte della rassegna Circuito Cinema.

Prezzo intero 6 euro a biglietto, ma sono previste riduzioni per under 12, over 65 e possessori di Carta giovani Fvg, martedì e Circuito cinema (4 euro). Prezzo ridotto 3 euro per gli studenti “Le Filandiere” e Isis Paolo Sarpi. Per informazioni oltre al telefono 0434.875075, attive anche le sezioni digitali su web (www.prosanvito.it) e Facebook (pagina Procinema San Vito).