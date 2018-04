Valanghe di aneddoti, segreti, colpacci, errori, rimpianti e confidenze scaturiti da oltre 15mila eventi portati in scena nell'arco di otto lustri: dall’amico Bruce Springsteen ai Kiss, da AcDc, Van Morrison e Tom Waits fino a David Bowie, Queen e Frank Zappa.

Claudio Trotta, patron della Barley Arts nonchè promoter e produttore di spettacoli dal vivo tra i più importanti a livello internazionale, porta in Friuli Venezia Giulia il personale tour legato alla pubblicazione della sua gettonata autobiografia 'No pasta, No show – I miei 40 anni di musica in Italia' (Mondadori Electa) che a fine 2017 aveva esordito direttamente al primo posto delle classifiche nazionali di vendita.

Il doppio appuntamento è programmato per sabato 7 aprile quando Trotta incontrerà lettori, fan e appassionati di musica prima a Monfalcone e a poi a Udine,dove è previsto anche un succoso epilogo serale, con un evento ormai rodato e caratterizzato da ospiti a sorpresa, live act e persino dj set.

In entrambi i casi, ingresso sempre libero e ampia disponibilità di posti a sedere, l'autore dialogherà con il giornalista Daniele Benvenuti.

L'occasione sarà utile anche per approfondire la crociata intrapresa da Claudio Trotta contro la piaga del secondary ticketing e per presentare i valori del neonato movimento Slow Music, progetto culturale che propone la filosofia del giusto e dell’etico attraverso programmi di educazione e formazione legati alla musica, al fare musica, all’ascoltarla in profondità, alla gestione di progetti ed eventi del mondo musicale che condividano un giusto rapporto coi consumatori (considerati coproduttori).

No pasta no show è l’entusiasmante autobiografia di Claudio Trotta – promoter e produttore di spettacoli dal vivo tra i più importanti e stimati a livello internazionale – ma è soprattutto l’affresco di un’epoca, un pezzo di storia italiana illuminato da una prospettiva particolare e affascinante: quella dei concerti, degli spettacoli dal vivo, della musica come partecipazione e progetto culturale. E’ un documenti che analizza come tutto sia cambiato in questi 40 e più anni e non sempre per il meglio.È una galleria di personaggi indimenticabili, tratteggiati con freschezza da chi ha avuto la fortuna di conoscerli dal vivo: ed è il racconto di una passione intramontabile, una dichiarazione d’amore nei confronti della musica e della Bellezza. Un amore che l’autore non ha mai smesso di rinnovare e che ancora una volta, come ha fatto negli ultimi quarant’anni, vuole condividere con gli altri.

In questo libro troverete Ry Cooder al Rolling Stone di Milano, il 4 maggio del 1982, e un ragazzo in lacrime quando la band inizia a suonare.Ascolterete il genio di John Martyn e la sua chitarra che sul palco sembrano un’orchestra intera, nonostante diciassette birre, una bottiglia di whisky e un litro e mezzo di vino rosso tracannati dal cantautore scozzese durante lo spettacolo. Ci sarà il leader dei Guns N’ Roses che smonta una camera d’albergo per trasformarla in una palestra. E a Torino non ci penserà neanche a salire su una Mercedes, perché una volta ha sognato di morire su un’auto come quella. Troverete Bruce Springsteen che una sera, dopo una cena sui navigli, molla tutti e si perde per le vie del capoluogo lombardo. Da solo, senza avvisare nessuno. Ci saranno i più grandi musicisti blues in tour in Italia, nessuno escluso, e Bo Diddley interromperà il suo concerto all’Odissea 2001 di Milano per stringere la mano a lui, “The Greatest”, il più grande pugile di sempre. Ma ci troverete anche ritratti di persone e figure ai più sconosciuti ma ugualmente molto importanti nella poetica del libro. Questo e moltissimo altro ancora è raccontato dal punto di vista dell’autore, che in quarant’anni di carriera e di vita on the road ha contribuito a promuovere e a far conoscere nel nostro Paese le stelle di prim’ordine della scena musicale internazionale, organizzando show e festival di grande successo.