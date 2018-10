Tornano in Friuli dopo ben venti anni di assenza dalle scene regionali i Neri per caso. Per il decimo anno, Hattiva Lab propone al Teatro Giovanni da Udine un concerto benefico, nell’occasione a sostegno del fondo ‘Io Diventerò’, progetto rivolto a bambini e ragazzi con Bisogni educativi speciali. con la direzione artistica di Rudy Fantin.

Domenica 21 sarà il canto corale a fare da filo conduttore in una serata presentata da Claudio Moretti. Protagonista principale, il gruppo a cappella italiano più famoso nel mondo, vincitore del Festival di Sanremo 1995 con il brano ‘Le ragazze’ e di ben 6 dischi di platino per il primo album, fatto di inediti e cover di brani italiani famosi. Attualmente contano 15 album pubblicati e decine di collaborazioni con artisti italiani e internazionali, compreso l’addio al pubblico, anzi ‘Arrivedorci’, di Elio e le Storie Tese all’ultimo Festival della canzone italiana.

Al concerto si esibiranno anche il coro Vôs de mont, nato a Tricesimo nel 1979 e formato da 38 elementi diretti da Marco Màiero, e The NuVoices Project, ensemble vocale nato lo scorso aprile come evoluzione della precedente formazione FVG Gospel Choir, diretto da Rudy Fantin. Chiuderanno la serata le percussioni degli Hattiva Lab Drummers, gruppo composto dagli utenti con disabilità di Hattiva Lab onlus, diretti da Federico Pace.

Info: Hattiva Lab, 0432- 294417.