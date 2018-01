Concerto di Capodanno a Grado all'insegna di Astor Piazzolla

Grado saluta il nuovo anno con il concerto ‘Libertango’, in programma oggi dalle 17 al Palazzo Regionale dei Congressi. Un programma dove a farla da padrone sono i tanghi di Astor Piazzolla, eseguiti dalla Concordia Chamber Orchestra diretta da Ferdinando Mussotto e presentata da Leonardo Tognon.

La ‘Concordia Chamber Orchestra’ presenterà, per questo ‘Concerto di Capodanno’, in un florilegio di brani dal sapore esotico tuttavia incredibilmente affascinanti. Ad arricchire la serata la splendida voce di Polona Udovic Furlan, grande interprete slovena che eseguirà ‘Balada para un Loco’, un tempo il cavallo di battaglia di Milva all’epoca della sua collaborazione con Piazzolla, ma anche con altre perle musicali, in particolare ‘Tangata del Alba” tratta dall’opera ‘Maria de Buenos Aires’. Tra i musicisti meritano menzione due fuoriclasse della regione Friuli Venezia Giulia: Marko Feri alla chitarra e Sebastiano Zorza, che per l’occasione utilizzerà una fisarmonica particolare a ‘tastiera aperta’. Altra menzione per il giovane e talentuoso Leonardo Galligioni al contrabbasso che già vanta alcune collaborazioni importanti come i Solisti Veneti e Uto Ughi.