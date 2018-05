Dopo aver affrontato ben tre gruppi di prove distribuite su un’intera settimana, si avvicina il gran finale per i concorrenti dell’edizione 2018 di Piano FVG - il Concorso pianistico internazionale realizzato grazie alla Regione, la Fondazione Friuli, il Comune di Sacile, ideato e diretto da Davide Fregona - ormai ufficialmente annoverato tra i concorsi più prestigiosi a livello internazionale.

Dagli iniziali 85 partecipanti provenienti da 24 Paesi, la giuria presieduta dalla celebre pianista Dubravka Tomšič, decana del pianismo sloveno, ne ha prima selezionato14 e ha adesso individuato la rosa dei 3 finalisti che si contenderanno la prima posizione assoluta di quest’anno nel gran finale di venerdì 11 maggio in un’emozionante e decisiva esibizione con l’Orchestra filarmonica Mihail Jora di Bacau (Romania) diretta dal Maestro Ovidiu Balan.

Il concerto finale con l’esibizione dei tre finalisti è in programma al Teatro Zancanaro, inizio alle 20.45, in una serata ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria e ritiro del voucher di accesso presso la segreteria di Piano FVG: al momento il teatro risulta esaurito con apertura di una lista d’attesa (per info 392.3293266 - inof@pianofvg.eu).

“La mission di Piano FVG – spiega il direttore artistico Davide Fregona – è quella di individuare talentuosi pianisti emergenti e avviarli ad una carriera concertistica: per questo abbiamo optato per la biennalità, proprio per permettere il rinnovamento generazionale”. “Siamo al centro dell’attenzione di tantissimi giovani musicisti di tutto il mondo che sanno di poter contare su un Concorso e una giuria di alto livello, su un montepremi adeguato e una grande attenzione per il loro immediato futuro concertistico”. Piano FVG assicurerà infatti anche quest’anno un tour regionale e internazionale per i vincitori e i migliori piazzamenti, oltre a garantire la registrazione del CD del vincitore presso un “tempio” della musica come la Fazioli Concert Hall di Sacile.

Novità di questa edizione sarà anche un Master per l’accompagnamento di pellicole del Cinema muto, realizzato in collaborazione con le Giornate del Cinema Muto di Pordenone, che già da sedici anni porta avanti la Pordenone Masterclasses, quest’anno aperta al vincitore di Piano FVG. L’obiettivo è quello di sviluppare e raffinare la tecnica dei giovani musicisti che vogliono cimentarsi nell'accompagnamento dei film muti. Tenute ogni anno nel corso delle Giornate dai musicisti del festival, fra i migliori al mondo per l'accompagnamento del cinema muto, le Masterclasses hanno acquisito una reputazione internazionale per il contributo davvero unico dato a un campo musicale molto specialistico. Le lezioni quotidiane sono aperte al pubblico e per alcuni ospiti costituiscono uno dei pezzi forti del programma poiché aprono nuovi orizzonti all’interpretazione filmica. Un musicista di cinema esige e sviluppa una capacità più acuta degli altri di penetrare il contenuto, la psicologia, la struttura di un film, ed è questo che i pianisti delle Giornate cercano di trasmettere nel corso delle lezioni, risultando illuminanti anche per gli studiosi più sofisticati.