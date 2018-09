Si articola nel segno delle arti sceniche contemporanee, dal teatro alla danza, dalle performance ai recital, la stagione 37 di Teatro Contatto, curata come sempre dal Css: un percorso di 23 proposte artistiche friulane, italiane ed internazionali, per 44 serate di spettacolo dal vivo. Il 25 ottobre la monfalconese Marta Cuscunà terrà a battesimo la stagione con la prima de ‘Il canto della caduta’, personale immersione nel mito ladino dei Fanes.



Forte il legame col Friuli per gli spettacoli di teatro partecipato di Rita Maffei, per il Vangelo secondo Aida Talliente, per le ‘parole- femmina’ di Nicoletta Oscuro e Giuseppe Battiston, impegnato in un ruolo-sfida, quello di Churchill, in uno spettacolo a Udine il 25 e 26 gennaio. In cartellone anche la tournée di ‘1984’, con la regia del pluripremiato Matthew Lenton; la compagnia catalana Agrupación Señor Serrano con ‘Kingdom’; Pippo Delbono che racconta ‘La gioia’ e ‘Settimo cielo’, il capolavoro della regista, attivista e femminista Giorgina Pi, oltre alla ‘vera storia della liberazione dei matti’ raccontata da Peppe Dell’Acqua, per 40 anni al fianco di Franco Basaglia, in ‘La malattia tra parentesi’, con Massimo Cirri.