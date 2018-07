Nato 23 anni fa, da un’idea del Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, con l’obiettivo di valorizzare la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione in grado di essere compreso da tutti oltre i confini etnici, linguisti, sociali e geografici in un comprensorio davvero unico posto tra Italia, Austria e Slovenia, negli anni il No Borders Music Festival è riuscito ad andare ben oltre facendo scoprire a migliaia di persone alcuni dei luoghi naturalistici più incontaminati e suggestivi del suo comprensorio e affermandosi come una tra le principali rassegne artistiche del panorama nazionale e internazionale per la qualità della proposta musicale e la bellezza dei luoghi.

Come da tradizione, il No Borders 2018 prende il via nel weekend con un trittico di concerti in programma in piazza Unità a Tarvisio: il primo appuntamento è fissato per domani, venerdì 27 luglio, con un esclusivo show acustico del cantautore britannico Jake Bugg, uno dei nomi nuovi più apprezzati a livello mondiale, considerato dalla critica il numero uno dell’indie-folk britannico ed è il più giovane artista britannico ad aver debuttato al numero 1 della UK chart. Sarà preceduto sul palco dall’emergente An Early Bird.

Sabato 28 luglio sarà invece la volta di Kruder & Dorfmeister, i padrini del genere musicale Downtempo, tra i nomi più importanti della scena elettronica mondiale che si sono riuniti per celebrare il 25esimo anniversario di carriera con uno speciale DJ-set spalla a spalla come agli esordi.

Il weekend si concluderà domenica 29 luglio con Goran Bregovic, l’icona mondiale della musica balkan che accompagnato dalla storica The Wedding and Funeral Band presenterà l’ultimo album “Three Letters from Sarajevo”, senza tralasciare però i grandi successi storici del suo repertorio e le indimenticabili colonne sonore che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. I tre concerti inizieranno alle 21.15 e saranno a ingresso libero.

Il No Borders Music Festival 2018 raggiungerà il culmine con un ricco e straordinario programma di concerti naturalistici: venerdì 3 agosto alle 14 il compositore francese Yann Tiersen, famoso in tutto il mondo per aver composto la colonna sonora del film “Il Favoloso Mondo di Amelie”, salirà sull’Altopiano del Montasio per un sensazionale concerto in piano solo, mentre sabato 4 agosto i Laghi di Fusine ospiteranno i concerti di Richard Galliano e Gabriele Mirabassi, Omar Pedrini e il trio di Carmen Souza, rispettivamente alle 8.30 del mattino, alle 11 e alle 14.

Il secondo fine settimana si chiuderà alle 12 di domenica 5 agosto al Rifugio Gilberti (1.850 mt) a Sella Nevea con Omar Pedrini e Brunori SAS, grande protagonista dell’attesissimo “Concerto in alta quota”. Omar Pedrini sarà protagonista anche lunedì 6 agosto alle 18 al Rifugio Di Brazzà con un incontro speciale tra musica e parole, dove si racconterà al pubblico del festival.

Il gran finale della 23esima edizione è previsto per sabato 11 agosto alle 14 ai Laghi di Fusine con un esclusivo show di Ben Harper da solo voce e chitarra, già soldout da diverse settimane.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comitato Senza Confini, il Comune di Tarvisio, il Comune di Chiusaforte, BIM, PromoTurismoFVG, Crédit Agricole FriulAdria, Allianz Assicurazioni e ProntoAuto. Per l’edizione 2018 si aggiungono anche il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e la Birra Grolsch, il primo birrificio ad introdurre in Olanda la produzione di una Weizen in tipico stile bavarese. Info sul sito www.nobordersmusicfestival.com