Homepage Festival, il punto di riferimento per l’aggregazione giovanile del Friuli Venezia Giulia, sarà ospite speciale di "Mercolegin", la festa universitaria della Cantinetta del Borgo di vicolo Sillio a Udine. L’appuntamento più frequentato dal mondo studentesco udinese, mercoledì 16 maggio sarà dedicato al protagonista de "La Festa in Castello" dell’estate udinese: Cosmo, l'artista elettropop del momento.

Durante il mercolegin sarà possibile acquistare i biglietti del concerto senza dover pagare alcuna commissione e durante la serata ci sarà la possibilità di vincere tre biglietti per la festa di venerdì 13 luglio. Ordinando il cocktail promo della serata, il Cosmo Tonic, si riceverà un ticket e allo scoccare della mezzanotte si estrarranno due vincitori, un ragazzo e una ragazza. Il terzo biglietto si potrà vincere scattandosi una foto durante la serata, per poi pubblicarla su Instagram taggando @hpfestival: quella col maggior numero di Like si porterà a casa il biglietto.

In serata le "telecamere" di Homepage Festival gireranno fra il pubblico per qualche intervista "piccante", e molto altro ancora. Info: www.homepagefestival.com