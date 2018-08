È “La via dei canti” il titolo del concerto ideato e interpretato dalla cantante e compositrice Elsa Martin, ispirato dall’omonimo romanzo di Bruce Chatwin, per uno spettacolo che l’artista friulana dedica al compianto poeta Pierluigi Cappello. Il concerto andrà in scena sabato 18 agosto alle ore 20.45 nel centro di aggregazione “Romano Treu” di Moggio Udinese, assieme al contrabbassista Alessandro Turchet e al percussionista Andrea Ruggeri. “La via dei canti” è un viaggio che ripercorre i sentieri dell’anima nella terra del Friuli, attraverso vari brani di diversa estrazione, dalle antiche odi di San Gregorio di Nare a libere improvvisazioni, attraverso canti tradizionali dei nativi d’America, armeni, friulani, canzoni a firma di Modugno, Pasolini, Floramo e Miani. Sono canti che sprigionano una forza davvero speciale, perché intrisi di tutta la gioia e il dolore del mondo. Quella di Elsa Martin, in trio con riconosciuti musicisti di estrazione jazz, è la volontà di dar suono ad un’identità che si compie attraverso l’interiorizzazione dei canti dei nostri antenati, per cui l’individuo è in grado di riconoscere se stesso e non smarrire la via che lo può condurre molto lontano. www.carniarmonie.it