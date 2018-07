Uno tra i più stimati e apprezzati cantautori della East Coast degli Stati Uniti arriva in Friuli. Parliamo di Joe D’Urso che farà tappa sabato 28 luglio alle 21 in piazza Roma ad Arta Terme e domenica 29, alle 20.30, al The Black Stuff di Udine.

D’Urso è storico collaboratore di artisti quali Bruce Springsteen, Willie Nile e Steve Van Zandt, direttore artistico del Light Of Day Benefit Foundation, organizzazione no profit impegnata per la ricerca della cura contro il morbo di Parkinson e che propone concerti in oltre 25 Paesi in tutto il mondo con testimonial del calibro di Michael J. Fox, Jackob Dylan, Steve Earle, Lucinda Williams, Suzanne Vega e lo stesso Springsteen.

Cantautore americano portavoce del Folk Rock made in Usa, impegnato durante l’estate in un tour europeo fittissimo di appuntamenti, farà tappa anche nel nostro paese per uno show che vedrà la partecipazione straordinaria di due affermati artisti del nostro territorio Frank Get e Anthony Basso. Questo trio d’eccezione proporrà uno show semi-unplugged ricco di atmosfere Folk, Rock, Blues e Country in piena sintonia con il suono caldo della musica tradizionale americana. Cantautorato, storie e racconti per una serata pregna di vibrazioni acustiche che catapulteranno gli spettatori in una dimensione oltre oceanica, grazie al talento e all’esperienza di questi artisti impegnati tanto a livello musicale quanto a livello sociale.