Concerto evento sabato 19 maggio a Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia: sul palco di Villa Manin, alle 21.30 con ingresso gratuito, il cantautore Doro Gjat presenterà in anteprima il suo nuovo album Orizzonti Verticali.



Reduce nel 2017 dalla presenza al concerto del 1° maggio a Roma e dalla collaborazione con la star britannica Joss Stone, Luca "Doro Gjat" Dorotea negli ultimi mesi è tornato in studio per questo nuovo lavoro che per certi versi è quello della maturità artistica.



“Un album - racconta - che mi riempie di orgoglio: è molto diverso da quanto ho fatto finora, ma in queste prime uscite sul territorio friulano, delle quali Sapori Pro Loco sarà l’apice, ho visto che è apprezzato sia a chi mi segue da tempo sia a persone che mi ascoltano per la prima volta. Di sicuro non è un disco immediato e mainstream: va assaporato e riassaporato, lasciandogli il tempo di trovare la sua strada dentro l’ascoltatore. Un’onda lunga di musica e parole che mi aspetto avvolga positivamente il pubblico di Sapori Pro Loco, che sono pronto a far divertire, riflettere, sognare”.



Per chi vorrà assistere al concerto del cantante originario di Tolmezzo c’è anche tutta la proposta enogastronomica tipica di Sapori Pro Loco lungo la giornata a partire dalle 10, orario nel quale apriranno gli stand con oltre 100 proposte tra piatti, vini, birre e gelati del Friuli Venezia Giulia, preparati anche con prodotti certificati dal marchio di qualità Aqua.



Inoltre proseguono gli appuntamenti di Ersa FVG nello Spazio Incontri arredate con le sedie dell’Italian Chair District di Manzano. Sabato 19 maggio alle 11 appuntamento con Degustare il vino, un breve corso di approccio alla degustazione dei vini regionali, a cura di Ersa FVG in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier FVG. Alle 15.30 Degustare le birre artigianali del FVG, appuntamento a cura dell'Associazione Artigiani Birrari FVG.



In programma tanti altri eventi. Radio Onde Furlane la mattina di sabato 19 maggio dalle 10 condurrà una diretta direttamente dall’area festeggiamenti.



Nello Spazio Incontri alle 17.30 doppio appuntamento con presentazione di altrettanti libri con il settimanale Il Friuli sul No profit oggi in Friuli di Carlo Baldassi e un focus sul panorama regionale odierno e una visione del futuro del Friuli Venezia Giulia con alcuni protagonisti del mondo contemporaneo regionale.



Alle 18.30 presentazione del Festival Conoscenza in festa, a cura dell’Università degli Studi di Udine in collaborazione con la Fondazione Friuli, il MIUR e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.



In più alle 15 ritrovo dei lettori della community Noi Messaggero Veneto che parteciperanno all'incontro sulle birre, degusteranno alcuni tra i piatti della manifestazione e visiteranno mostra degli abiti di Capucci - immagini di Gardone e parco secolare a Villa Manin (evento gratuito previa iscrizione su Noi Mv messaggeroveneto.gelocal.it/speciale/noi-messaggero-veneto).