Talento, determinazione, preparazione e fortuna possono essere i mattoni con i quali costruire un duraturo successo. Certo, il mondo dello spettacolo è mutevole, ma con questi elementi le chances per riuscire sono più accessibili. La nostra regione è una fucina di occasioni per imparare l’arte di Thalia o Melpomene, le muse che sovraintendono, rispettivamente, alla commedia e alla tragedia.



Molti aspiranti attori – e quelli che poi lo sono diventati a tutti gli effetti – hanno compiuto i primi passi sul palcoscenico durante il Palio teatrale studentesco. Da 46 anni il teatro partecipato di cui sono protagonisti gli studenti delle scuole superiori di Udine rappresenta un momento formativo che esula dalla mera preparazione teatrale, ma diventa momento di crescita per chi passa dall’adolescenza all’età adulta. La rassegna, che vede in media ogni anno la partecipazione di 20 gruppi teatrali, non è una semplice vetrina di recite di fine d’anno scolastico, ma un processo lungo e complesso cheparte a novembre fino a maggio. L’edizione che prenderà il via nell’autunno 2018 sarà la prima orfana di Angela Felice, che tanto contribuì a far vivere il Palio secondo questa filosofia.



Più “istituzionale” è l’impostazione dell’Accademia d’arte drammatica Nico Pepe, uno dei capisaldi della formazione teatrale, che accoglie a Udine allievi da tutto il territorio italiano e anche dall’estero nell’ambito di scambi culturali con le diverse realtà formative europee. Tra gli insegnanti, oltre al direttore, Claudio De Maglio, figurano Arturo Cirillo, Marco Sgrosso, Carolyn Carlson, Elena Bucci, Maurizio Schmidt, Marta Bevilacqua, Elke Burul, Carlo Tolazzi, Gianni Cianchi, Andrea Collavino, Massimiliano Speziani, Giovanni Battista Storti, Luca Vendruscolo Valentina Saggin, Monica Mosolo, Daniel Bausch, Alessio Nardin, Matteo Spiazzi, Simone Belli, solo per citarne alcuni. Il focus della preparazione della Nico Pepe riguarda la commedia dell’arte, ma il percorso professionale dei diplomati poi spazia in molti campi. Basti pensare che anche Lodo Guenzi, il frontman de Lo Stato sociale, band che ha sbancato l’ultimo Sanremo, si è diplomato alla scuola udinese.

Hanno il sapore della specializzazione e sono rivolte a chi ha già esperienza del palcoscenico, invece, alcune altre iniziative targate Fvg.



La prima è l’Ecole des maitres, il progetto di formazione teatrale avanzata per attori under 35 di Italia, Belgio, Francia e Portogallo curata dal Css Teatro stabile di innovazione. Quest’anno la scuola internazionale è affidata al regista portoghese Tiago Rodrigues, artefice di un teatro contemporaneo, militante e poetico, profondamente influenzato dalle modalità della creazione collettiva. Dopo un lavoro in residenza che è iniziato lo scorso 21 agosto a Villa Manin, sabato 1 settembre, sempre nella dimora dogale, ci sarà una dimostrazione aperta, nella quale il pubblico potrà assistere al risultato del percorso “Pericolo felice”.



Anche il festival Arlecchino errante, giunto alla sua 22a edizione, sotto la direzione artistica di Ferruccio Merisi e la consulenza di Claudia Contin, propone alcuni eventi di formazione con un maestro dell’arte teatrale come Konstantin Raikin, attore e regista russo, dal 1988capocomico del Teatro Satyrikon a Mosca. Raikin porterà in Friuli lo spettacolo “Il medico per forza”, il prossimo 27 settembre all’auditorium Concordia di Pordenone, il giorno successivo al Palamostre di Udine.



In questo contesto è giusto inserire anche il Bando di alta formazione per danzatori di età compresa fra i 18 e i 26 anni curato da Arearea. C’è tempo fino al 6 ottobre per iscriversi al percorso formativo di sei settimane con cadenza mensile da gennaio a giugno 2019 che guarda la danza nel suo aspetto tecnico, teatrale, performativo e poetico.