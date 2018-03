Sono 10 i giovani giornalisti asiatici ed europei selezionati per la quarta edizione del Feff Campus, il progetto formativo coordinato da Mathew Scott (firma storica della stampa internazionale). Una vera e propria scuola di giornalismo che si svolgerà nei giorni del Far East Film Festival 20 (dal 20 al 28 aprile) contando su partner ormai consolidati comeEuropa Cinemas, Hong Kong Foreign Correspondents’ Club, Camera di Commercio di Udine e su nuovi alleati come Easternkicks.com,Cineuropa, China Film Insider, Telum Media.

Ed ecco, dunque, i “Fab Ten” del 2018: John Upton (Regno Unito), Łukasz Mańkowski (Polonia), Mina Stanikic (Serbia), Oriana Virone (Belgio), Gentiana Kolnrekaj (Italia), Jane Zhang (Cina), Lourdes Niñamarie Janreleth Nuñez (Filippine), Wendi Sia (Malaysia), Alfonse Chiu (Singapore) e Diana Chan (Hong Kong).

Il FEFF Campus ha raccolto anche quest’anno oltre 70 candidature da tutto il mondo e, ancora una volta, affiancherà la pura didattica all'esperienza diretta, nell'ottica dello scambio fra media orientali e media occidentali. Il programma, ruotando attorno al doppio concetto di “educazione” e “ispirazione”, siconcentrerà sull’arte della scrittura e includerà seminari e workshop.

Lasciando la parola al coordinatore Mathew Scott:"Nell’arco di sole tre edizioni, il FEFF Campus si è rivelato un’esperienza interculturale preziosa per la futura carriera di questi giovani giornalisti. Preziosa e, non dimentichiamolo, anche molto divertente! Il livello delle candidature, va detto, è di altro profilo: questi ragazzi dimostrano vero amore per il cinema e il Far East Film Festival è il contesto ideale. Non vediamo l’ora di dare loro un caloroso benvenuto a Udine!".

I ragazzi del Campus 2018 saranno gli ambasciatoridel FEFF e del Friuli Venezia Giulia nel mondo, come già i ragazzi della altre edizioni (molti dei quali, dopo l’esperienza udinese, hanno proseguito il cammino nelle redazioni di grandi testate: Variety, Financial Times,Time Magazine, Gazzetta dello Sport): per tutta la durata del prossimo FEFF, che taglierà il traguardo dei 20 anni, contribuiranno alla redazione di una newsletter e assumeranno un ruolo attivo all’interno della comunità globale del festival.