Primo violino solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia dal 1996 al 2006, Marco Fiorini ha collaborato con importanti istituzioni musicali italiane ed estere, nonché con formazioni cameristiche di fama internazionale. Attualmente è docente dei Corsi di perfezionamento musicale della Scuola di Musica di Fiesole e dal 16 al 19 agosto terrà una masterclass di formazione orchestrale per i Filarmonici Friulani, la prima in Friuli Venezia Giulia organizzata in collaborazione con il Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli e la Scuola di Musica “Città di Codroipo”.



Nell’occasione i giovani strumentisti dell’orchestra, tutti studenti ed ex studenti delle scuole musicali della Regione e delle più importanti accademie italiane ed estere, avranno modo di misurarsi con un repertorio di massimo interesse: la Sinfonia n. 29 in La maggiore K201 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n.5 in Si bemolle maggiore di Franz Schubert. Proprio questo sarà il programma del concerto che andrà a concludere la masterclass, inserito nel cartellone di Musica in Villa, rassegna giunta quest’anno alla 18esima edizione, ideata ed organizzata dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli.



“L’orchestra giovanile Filarmonici Friulani - spiega il direttore artistico, il 26enne gemonese Alessio Venier - nasce proprio con l’obiettivo di realizzare, sul nostro territorio, un’esperienza che coniughi la formazione d’eccellenza con l’attività professionistica.” I Filarmonici Friulani, in tre anni di attività, hanno all’attivo più di 20 concerti su palchi prestigiosi come quello del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sia in Regione che all’estero, e hanno coinvolto più di 80 musicisti di età compresa tra i 14 e i 30 anni. “L’orchestra rappresenta, dunque - aggiunge Venier - un’opportunità concreta anche lavorativa per molti giovani del territorio e, proprio per questo motivo, la masterclass con Marco Fiorini, completamente gratuita per gli orchestrali, è un ulteriore sforzo che vogliamo fare nel percorso di crescita musicale e artistica che abbiamo intrapreso con la fondazione dell'ensemble.”