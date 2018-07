Da 20 edizioni una serata magica nel complesso dogale di Villa Manin con danze e musiche provenienti da varie parti del mondo, sotto il segno dell’amicizia e pace fra i popoli: si rinnova anche quest’anno il 5 agosto l’appuntamento con Folklore mondiale in Villa, la serata folkloristica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia insieme al Festival del folklore di Aviano-Piancavallo curato dalla Pro Loco di Aviano e in collaborazione con l’Erpac Villa Manin.

Appuntamento il 5 agosto alle 21, con ingresso libero, a Villa Manin di Passariano di Codroipo per quella che sarà una delle prime esibizioni dei gruppi partecipanti alla rassegna avianese, giunta alla 50ma edizione, che saliranno poi sul palco in altre occasioni e località del Friuli Venezia Giulia fino a metà agosto. Parteciperanno al festival Ensemble Zdravest (Bulgaria), American Footworks Festival Team- Idaho (Usa), Group Tw Kapahaka o Nigati Ranginui (Nuova Zelanda), Folk Group Polet Belgrado (Serbia), Folk Dance Ensemble Rejoice the Russians (Russia), Uzbek Folk Dance and Music Ensemble Uzbegim Yoshlari (Uzbekistan), Gruppo Folcloristico Gergent Sicilia (Italia) e le padrone e padroni di casa del Gruppo Folcloristico Federico Angelica Danzerini di Aviano.

“Si tratta - ha sottolineato Valter Pezzarini presidente del Comitato regionale - di una consolidata occasione di incontro tra diverse culture all’insegna della pace e del rispetto reciproco. Quest’anno celebreremo la 20ma edizione di quello che possiamo tranquillamente definire anche come una vetrina promozionale per il nostro magnifico Friuli Venezia Giulia, che i gruppi partecipanti apprezzano ogni volta a partire dall’ospitalità genuina della nostra gente. Il tutto, non dimentichiamolo, in quello splendido polo culturale che è Villa Manin, la quale ancora una volta apre generosamente le porte al nostro evento e lo inserisce all’interno della sua rassegna estiva ricca di proposte”.

La serata gode del patrocinio della Regione e della Città di Codroipo e la collaborazione dell’Ente regionale Patrimonio Culturale Fvg, PromoTurismoFvg, Gruppo folkloristico Federico Angelica e Pro Loco di Aviano. Lo spettacolo è inserito nella programmazione culturale estiva di Villa Manin denominata “Villa Manin Estate”.