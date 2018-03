E' arrivato alla seconda ristampa ìl libro ‘Gente di Jazz' – interviste e personaggi dentro un festival jazz’, pubblicato dalla friulana edizioni KappaVu/Euritmica e scritto dallo storico giornalista musicale Gerlando Gatto. Il volume, che contiene la prefazione del notissimo trombettista sardo Paolo Fresu, la postfazione del filosofo e intellettuale Fabio Turchini e le immagini del fotografo di spettacolo Luca d’Agostino, arriva sabato 17 a Monfalcone, dopo l’anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino e le recenti presentazioni alla Feltrinelli e alla Casa del Jazz di Roma, Napoli e Roccella Jonica.

‘Gente di Jazz’ sarà nella città dei cantieri, alle 18 alla Libreria Ubik Rinascita, dove l’autore dialogherà con Fabio Turchini, Giancarlo Velliscig - direttore artistico di Udin&Jazz -, i musicisti friulani Claudio Cojaniz e Massimo De Mattia, entrambi intervistati per il libro. Tra gli ospiti, anche Claudio Donà, critico musicale, docente di Storia del Jazz e produttore della Caligola Records, Piero Pieri, critico musicale e conduttore della trasmissione Riverberi su Radio Rai 1 e la partecipazione straordinaria della vocalist Mafalda Minnozzi e del chitarrista newyorchese Paul Ricci.

Il volume raccoglie una serie di dialoghi tra Gerlando Gatto, infaticabile promotore della musica jazz – è anche il direttore del seguitissimo portale A Proposito di Jazz e collaboratore della Casa del Jazz di Roma, dove ha ideato e condotto diversi cicli di guide all’ascolto - e un gruppo di musicisti che, in epoche anche molto diverse, hanno partecipato al festival udinese, che conta già ben 28 edizioni.

In ordine strettamente casuale, gli artisti presenti sono Stefano Bollani, Michel Petrucciani, McCoy Tyner, Danilo Rea, Enrico Pieranunzi, Gonzalo Rubalcaba, Francesco Bearzatti, Giancarlo Schiaffini, Enrico Rava, Claudio Cojaniz, Enzo Favata, Antonio Onorato, Cedar Walton, Joe Zawinul, Franco D’Andrea, Roberto Gatto, Massimo De Mattia, Rosario Bonaccorso, Stefano Battaglia, Mino Cinelu, Claudio Fasoli, Paolo Fresu, Maurizio Giammarco, Martial Solal, Dario Carnovale.

Gerlando Gatto descrive così la sua opera: "Il libro contiene parte delle fatiche che ho dedicato alla musica nel corso di questi 40 anni. In particolare, mi è sempre piaciuto intervistare non solo personaggi famosi ma anche giovani talentuosi, cercando di far emergere, attraverso le loro risposte, non tanto l'artista quanto l'uomo, la donna, il ragazzo, il fanciullo che si nasconde dietro il personaggio pubblico. Inoltre, nel poco tempo di un'intervista ho cercato comunque di instaurare un dialogo che andasse un pochino al di là del semplice rapporto tra domanda e risposta".