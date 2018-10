Giovanni Allevi, compositore, direttore d’orchestra e pianista amato e celebrato in tutto il mondo, annuncia nuovi concerti che lo vedranno protagonista a primavera 2019 nei teatri d’Italia. Affiancato dall’Orchestra Sinfonica Italiana, Allevi porterà sul palco “Equilibrium”, tour che segue la pubblicazione dell’omonimo ultimo progetto discografico.

In Friuli Venezia Giulia l’unico appuntamento live con Giovanni Allevi e l’Orchestra Sinfonica Italiana è per il 10 aprile (inizio alle 21) al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per l’organizzazione di Zenit srl, in collaborazione con Regione, PromoTurismoFvg, Comune di Udine e Teatro stesso. I biglietti per il nuovo importante appuntamento saranno in vendita a partire dalle 10 di lunedì 15 ottobre sul circuito Ticketone e alle biglietterie del teatro dal 18 ottobre. Info e punti vendita su www.azalea.it.

“Enfant terrible” della musica classica contemporanea, per le nuove generazioni è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. Due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e in Composizione al Conservatorio di Milano. Una Laurea con Lode in Filosofia, con la tesi "Il vuoto nella Fisica Contemporanea". Jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica. Questo l'essential con cui il maestro Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.

Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all'arte creativa della composizione. Un fenomeno planetario quello di Giovanni Allevi, tanto che l’Agenzia Spaziale americana Nasa gli ha intitolato un asteroide. Superato il milione di dischi venduti delle sue composizioni originali, l'ultima opera musicale è "Equilibrium", un progetto con orchestra sinfonica che è stato eseguito in anteprima mondiale negli Usa, e che ora è in tournée in Italia dopo aver già toccato Cina e Giappone.

Sarà sul palco assieme all’Orchestra Sinfonica Italiana, ensemble che nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali. L’Orchestra dimostra una straordinaria versatilità e conoscenza dei linguaggi del repertorio classico e di quello contemporaneo e, sotto la guida del maestro Allevi, dal 2009 ad oggi, ha realizzato numerose tournée, portando in scena composizioni originali in prima esecuzione mondiale.

