Si chiude con l’appuntamento forse più atteso la rassegna concertistica Note in Castello, promossa dall’Ert e dal Comune di Udine in collaborazione con i Civici Musei cittadini. Nel Salone del Parlamento del Castello di Udine domenica 25 marzo alle 11 si esibirà il trio Nicola Bulfone (clarinetto), Valentino Zucchiatti (fagotto) e Andrea Rucli (pianoforte) su pagine di Beethoven, Mendelssohn e Glynka.

Il concerto si aprirà con il Trio di Beethoven op. 38, un pezzo cameristico di rara esecuzione: si tratta della trascrizione del famosissimo Settimino op. 20 in sei movimenti da lui stesso completata nel 1803 e pubblicata nel 1805. Il celeberrimo Konzertstück op. 114 di Mendelssohn fu composto originariamente in una versione per clarinetto e corno di bassetto che fu successivamente arrangiata per diverse combinazioni strumentali, tra queste anche la versione che il pubblico potrà ascoltare in Castello. Il Trio Pathetique di Glynka rappresenta in maniera esemplare lo stile romantico del compositore russo, influenzato dall’opera italiana e dalle composizioni strumentali mitteleuropee del periodo. In questo pezzo, sicuramente il più conosciuto per questo insolito organico cameristico, Glynka offre ai tre esecutori lo spazio per mettere in luce le proprie doti virtuosistiche facendo risaltare le caratteristiche idiomatiche di ciascuno strumento.

Gli interpreti del concerto non necessitano quasi di presentazioni. Nicola Bulfone, diplomatosi con il massimo dei voti al Conservatorio di Udine, si è affermato in diversi concorsi nazionali e internazionali e ha collaborato con rinomate orchestre, dalla Scala di Milano al Verdi di Trieste, alla Sinfonica del San Carlo di Napoli, per citarne solo alcune. Bulfone è titolare della cattedra di clarinetto al Conservatorio di Udine, dove si è formato anche Valentino Zucchiatti, attualmente primo fagotto solista dell’Orchestra alla Scala. Zucchiatti, oltre a essere un ricercato solista, attualmente insegna all’Università di Maastricht e a quella di Colonia. Andrea Rucli si è diplomato in pianoforte a Firenze; suona da oltre venticinque anni sia come solista, sia in formazioni cameristiche e ha inciso per le principali etichette discografiche.

Al termine del concerto i possessori del biglietto potranno degustare gratuitamente un aperitivo alla Casa della Contadinanza. Grazie alla collaborazione tra SAF e Comune di Udine, il gentile pubblico potrà anche usufruire del bus navetta gratuito da Piazza Libertà al Castello di Udine (le corse si svolgeranno ogni quindici minuti dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 16.15). Il biglietto d’ingresso ai singoli concerti è di 8 euro (ridotto 5 euro), maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it; è possibile prenotare chiamando la biglietteria dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia al n. 0432 224211/24.