Si conclude con successo la rassegna di teatro amatoriale ‘Teatro - Luogo del Pensiero’ al comunale Pasolini di Casarsa della Delizia organizzata dalla Pro Loco con il sostegno della Fondazione Friuli e in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Il gran finale è in programma sabato 7 aprile alle 20.45 con ‘Molto piacere’, lo spettacolo ispirato al film Carnage di Roman Polanski, della Compagnia Teatro Impiria di Verona. Per la regia di Andrea Castelletti, è una commedia tragica e comica, graffiante e divertente, che sgretolerà ogni certezza nello spettatore. Due coppie di genitori i cui bambini hanno litigato si incontrano per risolvere la cosa tra persone civili. Ma gli iniziali convenevoli e buoni proponimenti si trasformano presto in velenosi e cinici battibecchi E così quattro adulti arrivano a comportarsi come bambini, degenerando in situazioni assurde e ridicole.

La rassegna teatrale ‘Teatro Luogo del Pensiero’ è organizzata da Pro Loco Casarsa della Delizia insieme alla Città di Casarsa della Delizia e Par San Zuan con il sostegno della Fondazione Friuli. Contribuiscono al progetto anche Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia, Servizio civile nazionale, Estragone teatro, Fita Uilt, Coop Casarsa e Bcc Pordenonese. Il costo del biglietto per gli spettacoli è di 5 euro. Maggiori informazioni su www.procasarsa.org.