Si avvicina al gran finale il sesto Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova, apertosi lunedì con la sezione riservata alle scuole. Domani, sabato 12 maggio, inizierà il Premio corale Lucia Ferigutti, che si articola in due categorie, i Cori di voci bianche e i Cori giovanili. La giuria di esperti chiamata a valutare le singole esibizioni sarà presieduta dal maestro Fabio Alberti. La cerimonia di consegna della borsa di studio Ferigutti 2018 è in programma al teatro Gustavo Modena per la sera di domani, sabato 12 maggio, alle 20: la premiazione sarà preceduta da un concerto del Coro Artemia di Torviscosa, vincitore del Premio corale Lucia Ferigutti nell'edizione 2017 del Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova.

Domenica 13 maggio, invece (alle 18), sempre in teatro avrà luogo la cerimonia di consegna delle borse di studio ai solisti, ai gruppi di musica da camera, alle orchestre e ai cori scolastici (sezione concorso scuole) e della borsa di studio “Palmanova Città Unesco”. Seguirà un concerto dei vincitori delle borse di studio.

Il sesto Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova è promosso dall’Accademia Musicale Città di Palmanova, dalla Scuola di Musica Comunale di Bagnaria Arsa e dalla Scuola di Musica Comunale di Mossa (Rete “Legatura di Valore”), in collaborazione con i Comuni di Palmanova, Bagnaria Arsa, Mossa e con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia (nonché, per la prima volta nella storia del concorso, dei Comuni di Grado e Aquileia).