Debutto emozionante per la Stagione del Teatro Verdi di Pordenone: un vero abbraccio della città e delle istituzioni che ieri sera hanno voluto manifestare la loro vicinanza al gran completo, per salutare l’inaugurazione del cartellone nel segno de “La Traviata”, una festa del melodramma per celebrare una delle pagine più intense e travolgenti di Giuseppe Verdi e del repertorio operistico.

E’ stato per la città un vero evento: ai partner istituzionali del Teatro, capofila il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ieri sera in platea, si sono affiancate le associazioni di categoria, ieri sera tutte rappresentate, a dimostrazione della loro vicinanza al Verdi, "che è una vera fabbrica di cultura e sperimentazione", ha osservato il presidente di Unindustria Pordenone Michelangelo Agrusti. "Alimentare legami concreti e duraturi fra cultura e territorio porta benefici alla società, all’economia e alle nuove generazioni perché consente di immaginare un futuro credibile".

Gli ha fatto eco Luigi Piccoli, presidente di Confcooperative: "Siamo convinti dell’importanza che riveste per il nostro territorio il Teatro Verdi, come motore di sviluppo della cultura e come ‘specchio’ di iniziative per la città". Alberto Marchiori presidente di ConfCommercio Imprese per l’Italia, si è dichiarato "lusingato di far parte del progetto culturale Teatro Verdi, un sistema capace di tessere un legame fra imprese del Terziario, organismi istituzionali e società civile. Un progetto che unisce e valorizza il territorio, alimentando con dinamismo nuove esperienze artistiche".

Anche Silvano Pascolo, Presidente dell’Unione Artigiani di Pordenone, Confartigianato Imprese, ha tenuto a dichiarare che "cultura e arte fanno parte del DNA dell'artigiano che da sempre custodisce e tramanda sapere e saper fare. Abbiamo scelto di stare accanto al Teatro Verdi per il legame indissolubile che unisce cultura e territorio, economia, società e sviluppo. Il Teatro Verdi esprime l'amore per la cultura di Pordenone e del Friuli occidentale, oltre ad essere fucina di occasioni per i giovani che vogliono avvicinarsi all'arte, generando a loro volta cultura".

Soddisfatto Giovanni Lessio, presidente del Teatro Verdi: "Ripartiamo da questa inaugurazione con slancio - ha spiegato - per esprimere al meglio, attraverso l’intensa programmazione del Teatro, un territorio culturalmente unico, vivace, nel quale la qualità delle proposte è riconosciuta a livello nazionale e internazionale". La Traviata è andata ieri in scena nel nuovo allestimento del Teatro Lirico di Trieste, protagonisti l’Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, con le firme di Fabrizio Maria Carminati alla direzione, di Giulio Ciabatti alla regia, e Francesca Tosi Maestro del coro. Molti e benauguranti i brindisi nei “lieti calici” al Bar Licinio, punto d’incontro pre-spettacolo nel foyer del Verdi, al primo piano.

Si prosegue domenica 28 ottobre con “Wikipiera”, intervista scenica di Pino Strabioli alla ‘primadonna’ Piera Degli Esposti.