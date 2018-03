Grande successo per la seconda edizione di MusiCup, il concorso dedicato alle bande giovanili, organizzato dal Corpo bandistico comunale Rossini di Castions di Strada. Per due giorni, sabato 17 e domenica 18 marzo, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine è stato pacificamente invaso da 700 giovani musicisti, in rappresentanza di 17 complessi bandistici provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Slovenia, ai quali si sono aggiunti 200 musicisti impegnati negli eventi collaterali, 1.200 visitatori e oltre 60 volontari.

Il trofeo MusiCup, destinato alla banda che ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto, è andato alla Banda Giovanile del Corpo Musicale Santa Cecilia di Lurate Caccivio (Como), prima nella categoria C, seguita al secondo posto dai Fiatoni Scuola di Musica Arte e Suoni di Parma e al terzo posto dal Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo di Sonico. La Junior Band del Corpo Musicale di Cadorago (Como) è risultata vincitrice nella categoria B, sezione nella quale la Šolski Pihalni Okester Sežana (Slovenia) e la Minibanda del Corpo Musicale di Lonato del Garda (Brescia) hanno ottenuto, rispettivamente, il secondo e il terzo posto. Il secondo posto della categoria A è andato alla Scorribanda del Corpo Bandistico di Sona, seguita, al terzo posto, dalla Banda Giovanile Albino Gagno di Villorba Follina. Il primo posto non è stato assegnato ad alcun complesso per il mancato raggiungimento del punteggio di 85.

La giuria, guidata dal maestro Lorenzo Pusceddu e composta da Hans Brunner e Armando Saldarini, ha particolarmente apprezzato anche il lavoro dei Fiatoni di Parma, ai quali è andato il premio per il miglior direttore, Michele Grassani, e i due stage di perfezionamento estivi messi in palio da OrkesterKamp.

“MusiCup si riconferma un concorso di grande spessore e dal sapore internazionale” afferma il maestro Pusceddu, per la seconda volta presidente di giuria, “un plauso all’organizzazione, bellissimo simbolo di una piccola realtà bandistica che è riuscita nuovamente a mettere sotto i riflettori la qualità musicale e l’entusiasmo dei giovani suonatori partecipanti che oggi sul palco muovono i loro primi passi verso un futuro fatto di musica!”.

Complimenti riguardo al buon livello di preparazione generale riscontrato nei gruppi partecipanti e all’ottima organizzazione dell’evento sono pervenuti anche da parte degli altri due giurati, Hans Brunner e Armando Saldarini, che hanno coadiuvato il presidente Pusceddu, con la loro preziosa opera di valutazione. Grande è stata inoltre la soddisfazione mostrata dal direttore artistico del concorso, il maestro Fulvio Dose, nel corso della cerimonia di chiusura.

Sono numerosi gli enti e le realtà economiche che hanno sostenuto il concorso e presenti sul palco per la premiazione: Comune di Castions di Strada, Comune di Talmassons, Comune di Udine, Provincia di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, Anbima, Conservatorio “Jacopo Tomadini”, OrkesterKamp - Istituto di belle arti, la Fondazione Friuli, il teatro Giovanni da Udine, Far East Film Festival nonché Primacassa Banca di Credito Cooperativo, Danieli Officine Meccaniche, Turismo 85, CDA distribuzione bevande, Officine Forgiarini, Lavanderia Adriatica, Biasin strumenti musicali, Yamaha Italia, Scomegna, Schagerl, UFIP, AMAT, Gewa, Buffet Crampon, Selmer Bach, Majestic e Autosystem e i media Partner il Friuli e Telefriuli che nel fine settimana trasmetterà il concerto integrale di chiusura e la serata di premiazione.