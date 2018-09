Una giornata indimenticabile, a bordo di un romantico treno a vapore, lungo a linea ferroviaria Sacile –Gemona e i suoi splendidi paesaggi, mentre alcuni fra i migliori musicisti jazz friulani suonavano classici dell’hot jazz e del blues delle origini, con suggestioni folk tra virtuosismo e divertimento. L’hanno vissuta ieri, i viaggiatori – 250 persone – che hanno affollato “Il treno del jazz”, partito a Sacile con destinazione Osoppo.



L’evento, “Jazz rail”, rientra nel progetto nazionale “I luoghi del jazz” realizzato con il supporto del Mibact e nell’ambito del programma di riscoperta e valorizzazione dei treni storici curato dalla Fondazione Fs italiane. In regia, per la parte musicale, il Circolo Controtempo, che ha scelto questa iniziativa, con il coordinamento artistico di Flavio Massarutto, anche come anteprima del festival Il volo del jazz, in arrivo fra Sacile e Pordenone a ottobre. E con loro, figura fondamentale per il ritorno dei treni storici in Friuli, Andrea Palese.