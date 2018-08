L’ispirazione viene da eventi europei come Tomorrowland, il coloratissimo festival di musica dance ed elettronica (quei generi che si riassumono perlopiù nella sigla Edm) che si svolge in Belgio e anche in altre località in giro per l’Europa: una maratona con alcuni dei più noti dj internazionali, tra spettacoli pirotecnici e scenografie da sogno, per intrattenere un pubblico fatto soprattutto di giovanissimi.



Per la quarta volta – la terza a Lignano Sabbiadoro, all’Arena Alpe Adria -, Vega Events propone anche in Friuli la formula “effetti scenici+Dj+grande pubblico”, tradotta in ‘Project X festival’: una manifestazione che punta ancora sull’esclusività assoluta dell’ospite principale della manifestazione, ma spaziando su più fronti della musica elettronica – non solo Edm, ma anche elettronica, progressive house, house, electro house, techno… - per richiamare una fascia anagrafica di pubblico più ampia possibile.



Dalle 17 all’1 di notte, il festival parte lunedì 13 con ospite speciale alla consolle Gabry Ponte: Dj, produttore, conduttore radio e membro degli Eiffel 65, con cui ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Martedì 14 l’ospite più atteso è un top Dj olandese, ai vertici delle classifiche mondiali da anni: Nicky Romero, protagonista indiscusso della progressive house e dell’Edm, artista di punta dei principali festival e produttore di grandi successi.