I Musici di Guccini al Teatro Pasolini di Cervignano

E’ una storia che non finisce mai, quella tra Francesco Guccini e i suoi Musici, la band composta dagli artisti che lo hanno accompagnato nel corso della sua lunga carriera e che saliranno sul palco del Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli martedì 13 febbraio alle 21. Dopo il ritiro di Francesco Guccini dalla dimensione live, questa è la più emozionante occasione di rivivere le sue canzoni nella diretta testimonianza di chi, per decenni, le ha portate sulle scene e nelle nostre vite, accanto a lui.

Le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco“ Biondini (spesso intrecciata a quella di Francesco come nella mirabile “Don Chisciotte”), il pianoforte di Vince Tempera (che con i suoi arrangiamenti ha fortemente connotato il “suono” delle canzoni di Guccini), il sax di Antonio Marangolo (protagonista di assoli e aperture sonore inconfondibili nelle ballate gucciniane), il basso di Pierluigi Mingotti e la batteria di Ivano Zanotti, offriranno l’opportunità di riascoltare i più grandi successi del poeta: da Il vecchio e il bambino a La locomotiva; da Autogrill a L‘Avvelenata, da Auschwitz a Dio è morto, fino a Noi non ci saremo, Canzone per un‘amica, Vedi cara, Cyrano, e molte altre.

A questi compagni, di un viaggio che dura da una vita, Guccini ha affidato il compito di portare avanti il patrimonio di grandi successi che lo hanno reso famoso, e sul palco di Cervignano i Musici non si limiteranno soltanto a suonare ma ci regaleranno emozionanti racconti e aneddoti sulle esperienze e sui tanti momenti vissuti insieme al fianco del "Maestrone".

Il concerto è inserito nel cartellone della stagione musicale 2017/2018, curata da Euritmica e promossa, assieme a quelle della prosa e del cinema, dall’Associazione Culturale Teatro Pasolini con il sostegno del Comune di Cervignano del Friuli, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.

Info e prenotazioni: 0431 370273 info@teatropasolini.it o stampa@euritmica.it

La sera del concerto, biglietteria del Teatro aperta dalle 19.



PROSSIMI APPUNTAMENTI DELLA STAGIONE MUSICALE 2017/2018

lunedì 26 febbraio 2018 h 21

“Crosswise” – Gianluca Carollo (trumpet, flugelhorn), Luca Garro (piano)

In collaborazione con ERT FVG – (fuori abbonamento)

Prestigioso “fuori programma” per la stagione musicale del Teatro Pasolini. Euritmica, in collaborazione con l’ERT del FVG, presenta il nuovo concerto jazz del duo pianoforte e tromba di Gianluca Carollo e Luca Garro. Carollo, trombettista vicentino, esponente di punta del jazz veneto, e Luca Garro, pianista cuneese che ha studiato e vive a Milano, si sono incontrati al Conservatorio di Castelfranco Veneto, dove sono docenti del Dipartimento Jazz., scoprendo idee e passioni comuni. È nata così l’idea di questo duo, che vuole omaggiare il mondo della canzone a 360 gradi, senza porsi limiti di natura estetica. Brani noti, non solo standard jazzistici (da Smile di Charlie Chaplin a I wish di Stevie Wonder, ma anche un omaggio a Claudio Monteverdi), si alternano così a composizioni originali.



martedì 13.03.2018 h 21:00

YAMANDU COSTA, chitarra

Biglietti: Intero euro 15 – Ridotto euro 12 – Studenti euro 8

Un grande ritorno al Pasolini! Uno dei più grandi talenti mondiali della chitarra che incarna la nuova musicalità del Brasile e del Sudamerica. Perennemente in tournée nei migliori teatri e festival internazionali, sarà a Cervignano con la sua sette corde e la sua tecnica inarrivabile, rinnovando vecchi temi e presentando proprie composizioni, per offrire sempre uno spettacolo appassionato e contagioso. Costa ha vinto i più rilevanti premi della musica brasiliana e nel 2010 il CD “Luz da Aurora” con Hamilton de Holanda è stato nominato per il Grammy Latino. In ogni sua performance è in grado di rielaborare ogni canzone quasi giocando e rivelando una profonda intimità con il suo strumento.

Yamandu Costa è un riferimento mondiale nell’interpretazione della musica sudamericana, e chiunque lo veda sul palco realizza il suo incredibile coinvolgimento e la sua passione per lo strumento e la sua musica.