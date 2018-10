Tutto è pronto per la Festa dei nonni. Martedì 2 ottobre, dopo la premiazione, alle 11, dei “Nonni Più” nel salone del Castello di Udine, in concomitanza con la giornata mondiale dei nonni e dei nipoti si svolgerà al teatro Palamostre il format “Gran Varietà”, organizzato dalla 50&Più in collaborazione con il comitato provinciale Unicef.

Lo spettacolo (a ingresso gratuito, con prenotazione dei posti al Css e ritiro dei tagliandi numerati alla cassa del teatro) inizierà alle 17 e vedrà sul palco la comicità e il cabaret di Mandi Mandi (alias Marco Milano), diventato familiare grazie alle reti televisive nazionali, il mentalismo di Simone Ravenda, reso famoso da Italia's Got Talent con Belen Rodriguez, la giovanissima Dania Lascialfari (già cantante solista allo Zecchino d'Oro), i piccolissimi della scuola di danza “Broadway Dance Studio” di Francesca Pravisani e i primi classificati al festival di Sanromolo 2018. La conduzione dello spettacolo è affidata alla giornalista Rai Marinella Chirico e l'iniziativa è resa possibile grazie ai contributi di Audika Centri Acustici, Gruppo Ferri, farmacie Apoteka, Comune di Udine, Confcommercio e Fondazione Friuli.

Un rinfresco offerto nel foyer precederà il concerto dell'ospite d'onore. Gli organizzatori della “Festa dei Nonni” sin dal marzo scorso avevano raggiunto accordi con Marcella Bella, già annunciata per la chiusura dello spettacolo. Nelle ultime ore lo staff della cantante siciliana ha tuttavia annunciato che, per motivi tecnici non dipendenti dalla volontà dell'artista, né ovviamente dell'organizzazione, la presenza di Marcella è rinviata a novembre, ovvero in coda al tour appena partito.

Senza perdersi d'animo la “50&Più” si è immediatamente rivolta al direttore artistico Alberto Zeppieri che dalla sua agenda è riuscito ad assicurarsi un altro ospite nazionale. La chiusura della Festa dei Nonni viene così affidata al gruppo musicale dei “Nuovi Angeli”, capitanato da Paki Canzi, che il 6 agosto scorso è diventato nonno per la prima volta. "I nipotini danno una gioia incredibile – sottolinea Canzi –. Non avrei mai pensato a una serie di emozioni di tale portata e dedico al piccolo Andrea questa mia nuova giovinezza".

"Sono davvero felicissimo che abbiate pensato a noi Nuovi Angeli e non vedo l'ora di tornare a Udine – prosegue l’artista –, città che frequento spesso perché da voi ho tanti amici. Con me, sul palco del Palamostre, porterò i fedelissimi compagni di sempre: Aldo Valente (alle tastiere, bassi e voce) e Marco Bonino (alle chitarre e voce)".

Il programma musicale spazierà dai successi degli anni Sessanta fino al nuovissimo disco. Aldo e Marco infatti assicurano: "Ripercorreremo gli oltre 50 anni della nostra carriera artistica, cantando e suonando dal vivo le canzoni che ci hanno portato fortuna: Donna Felicità, Singapore, Un viaggio in Inghilterra, Uakkadi Uakkadu, Anna da dimenticare, Ragazzina e molti altri brani che non passeranno mai di moda, proprio come i nonni".