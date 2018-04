Prende sempre più corpo il programma della 58° edizione del Festival di Majano, storica rassegna musicale, culturale e gastronomica che da oltre mezzo secolo richiama nella cittadina collinare del Friuli Venezia Giulia decine di migliaia di visitatori ogni estate. Dopo gli annunci dei giorni scorsi del grande concerto delle star gypsy punk Gogol Bordello e del musical dei record Grease, a essere ufficializzato oggi è un nuovo importante appuntamento con uno dei gruppi più quotati della nuova scena musicale italiana: la band punk rock dei Ros.

L’unico live in Friuli Venezia Giulia dei Ros sarà venerdì 3 agosto al Festival di Majano, organizzato da Pro Majano, in collaborazione Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFvg. L’evento è a ingresso libero. Info su www.azalea.it.

Una delle più fresche novità musicali italiane è sicuramente quella punk rock dei Ros. La band, giovanissima, è composta da tre artisti: Camilla (voce e chitarra), Kevin (basso) e Lorenzo (batteria). Arrivano da Montepulciano (Siena) e hanno una chiara idea di quello che la musica deve essere, ispirandosi a grandi artisti come Jack White dei White Stripes, proponendo un sound travolgente e intenso, qualità che si ritrovano tutte nella voce della front woman Camilla.

Proprio Camilla e Kevin iniziano a suonare assieme fin da piccoli e nel 2016 conoscono Lorenzo, con il quale decidono di formare ufficialmente i Ros, nome che rappresenta l’acronimo della frase “Revenge on Stage”, come ha spiegato la band, ma che in molti ricollegano anche al colore dei capelli di Camilla. Prima dell’esperienza televisiva, la band ha macinato chilometri di strada e di palcoscenico, facendosi le ossa suonando nelle sagre, nei locali e nei più grandi festival italiani.

Scoperti durante il Rock Contest 2016 di Firenze, raggiungono il successo partecipando a X Factor 2017. Qui conoscono Manuel Agnelli, loro coach personale che decide di seguirli subito dopo la partecipazione al talent. Nel 2017 pubblicano il fortunato Ep “Rumore” (Sony Music), che prende nome dal loro primo singolo di successo, prodotto proprio dallo stesso Agnelli. Fra pochi giorni, il 13 aprile, i Ros partiranno da Firenze con il “Rumore in Tour”, il loro primo grande tour italiano, con l’intento di portare le sonorità del rock internazionale alla lingua italiana, sulla scia di alcuni grandi gruppi del recente passato e del presente come Afterhours, Verdena e Prozac+.

Fra i grandi appuntamenti della 58° edizione del Festival di Majano troviamo il concerto della gypsy punk band più amata al mondo, i Gogol Bordello (22 luglio) e la serata evento con il musical dei record Grease (11 agosto).

Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, l’Associazione regionale tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.