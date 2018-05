Un compendio di scenari spettacolari raggiungibili in poco più di un’ora, un territorio accogliente e la disponibilità di professionisti competenti. Sono le caratteristiche che fanno del Friuli Venezia Giulia il set ideale per produzioni italiane ed internazionali. Gli ultimi in regione a sentire la fatidica frase “Ciack, si gira!” sono stati gli abitanti di Venzone, che hanno convissuto con la troupe della serie “Il commissario Montalbano”.



Ad accompagnare chi è a caccia della giusta ambientazione per girare la propria pellicola sono gli esperti della Friuli Venezia Giulia Film Commission, nata nel 2000, tra le prime in Italia. Il vicepresidente Gianluca Novel racconta cosa sta bollendo in pentola.



Dopo Venzone, quali altri set saranno allestiti in regione?

“Stiamo lavorando ad alcuni progetti, uno dei quali, una produzione internazionale, dovrebbe formalizzarsi a breve. Nei giorni scorsi un collega ha accompagnato tra la Pedemontana e la montagna friulana un regista ospite del Far East Film Festival. Incrociamo le dita. Poi sarà girata a Trieste la seconda stagione della fiction di Raidue La Porta Rossa. Tornerà in regione anche il regista Gabriele Salvatores, con una produzione Indiana Film: un road movie che farà commuovere un po’ tutti”.



Le comunità interessate dalle riprese come reagiscono?

“Si dimostrano sempre molto accoglienti. E’ un fatto per nulla scontato e molto apprezzato dagli addetti ai lavori. Non dimentichiamo che il cinema è una sorta di circo che si sposta con una cinquantina di persone e che qualche imprevisto può sempre esserci. Ne abbiamo avuto riprova a Venzone: cittadini e amministrazione comunale hanno messo a disposizione della produzione tutto ciò che era possibile”.

In Friuli Venezia Giulia le produzioni possono contare anche su maestranze preparate?

“Assolutamente sì. Come Fvg Film Commissione operiamo da circa vent’anni, durante i quali le maestranze sono cresciute. Le produzioni che ‘girano’ da noi oggi possono disporre di professionisti preparati in ogni settore, dagli scenografi ai macchinisti, passando per gli elettricisti. Gli ospiti lo percepiscono e lo apprezzano”.



Poi ci sono i paesaggi. Dalle montagne innevate alle coste romantiche, passando per le dolci colline…

“E’ l’ulteriore caratteristica che porta a considerare il Friuli Venezia Giulia terra ‘movie friendly’. In un’ora e mezza ci si sposta da Trieste a Tarvisio, attraversando scenari molto diversi tra loro, ma ugualmente incantevoli. Per non parlare delle dimore storiche e dei castelli dove iniziano ad echeggiare tanti “ciack”, grazie alla preziosa collaborazione dei proprietari e con grandissima soddisfazione dei produttori. Inoltre, disponiamo di location ancora inesplorate: il fatto di essere meno conosciuti di altre regioni, quali la Toscana o la Sicilia, è una carta vincente”.



Avete qualche richiesta da rivolgere alla politica?

“Siamo soddisfatti dei mezzi che ci sono stati messi a disposizione e speriamo che il settore continui a crescere, anche dal punto di vista occupazionale. Dopo la nascita del Fondo regionale per l’audiovisivo tanti autori, soprattutto friulani, si stanno facendo valere. Siamo sulla strada giusta. E’importante continuare a percorrerla”.