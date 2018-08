Prosegue il percorso culturale e divulgativo della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste in Friuli Venezia Giulia: è stato rinnovato l’accordo strategico con l’Ente Regionale Teatrale (ERT) che quest’anno vede la circuitazione della produzione di “La prova di un’opera seria”, il divertente melodramma metateatrale di Francesco Gnecco, di grande intrattenimento e qualità, accessibile a tutti.



“Per il secondo anno consecutivo – sottolinea il Direttore Generale della Fondazione, Antonio Tasca, ricordando che nel 2017 andò in scena la produzione di “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini – “la Fondazione s’impegna a portare l’opera lirica nei teatri della regione (a Gorizia il 21 novembre, a Sacile il 23.11 e a Cividale del Friuli il 25.11) – trasferendo l’Orchestra, il Coro e i tecnici del teatro (oltre 150 persone coinvolte), insieme a tutti gli allestimenti necessari. Un’attività volta ad offrire al pubblico del Friuli Venezia Giulia la possibilità di avvicinare l’opera attraverso una delle più realistiche, intelligenti e riuscite parodie del mondo teatrale, confermando il ruolo regionale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi per la diffusione della cultura teatrale”.



“Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione instaurata con la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi – afferma il Direttore dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Renato Manzoni – “perché va a coprire di fatto tutto il territorio regionale, accrescendo così l’offerta culturale e avvicinando il pubblico del circuito al mondo della lirica”.



Nell’ambito dell’attività divulgativa, la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi ha inoltre in essere degli accordi strutturali con il Teatro Nuovo da Udine e con il Teatro Comunale Verdi di Pordenone per la rappresentazione a Udine del “Nabucco” di Verdi e della “Madame Butterfly” di Puccini (due delle opere in programma per la Stagione Lirica 2018-2019) e a Pordenone della “Traviata” di Verdi nel nuovo allestimento della Fondazione (che ha chiuso con successo la Stagione Lirica 2017-2019), che porterà in tournée in Giappone ad ottobre 2019.