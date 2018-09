Raggiunge la maggiore età una delle rassegne dedicate al folclore più importanti del Friuli Venezia Giulia. “Danzando tra i popoli”, organizzato dal Gruppo Folkloristico Danzerini Udinesi e dalla Proloco ProBlessano, si prepara così a proporre - per il diciottesimo anno - il suo programma all’insegna di danza, cultura e cibo che si sta svolgendo nel Medio Friuli con baricentro a Blessano di Basiliano. Una perfetta amalgama di tradizione e contemporaneità che si ritroverà sia nelle esibizioni che nei piatti tipici della cucina dei gruppi ospitati a Blessano in collaborazione con Slow Food Condotta del Friuli.



La rassegna, dopo la prima giornata di venerdì 31 agosto, sabato 1 settembre comincia già alle 9.30 con la sfilata dei gruppi lungo via Manzoni a Basiliano, mentre alle 10 gli stessi saranno salutati in un momento istituzionale nella Sala Consiliare del Comune di Basiliano. Alle 20.30 di sabato si svolgerà il momento clou del festival a Blessano, con la serata presentata da Alessandro Pomarè, i cui si esibiranno tutti i gruppi: i “Danzerini Udinesi” di Basiliano, il gruppo “Gruppo Folkloristico Arlecchino di Bergamo” da Sorisole (Bg), il gruppo folk “I Peddaroti” di Pellaro di Reggio Calabria e il gruppo la “Takkarata” di Fragneto Monforte (Bn).



Quest’anno, a partecipare al festival, oltre al gruppo dei “Danzerini Udinesi” fondato nel 1963 a Basiliano, ci saranno altri quattro gruppi folcloristici italiani: il gruppo “Gruppo Folkloristico Arlecchino di Bergamo”, proveniente da Sorisole (Bg) che da oltre 60 anni rappresenta le più genuine tradizioni bergamasche con un vivace repertorio di canti e danze che trae origine dagli usi e costumi delle valli; il gruppo corale folcloristico di Villa Santina “Sot la Nape”; il gruppo folk “I Peddaroti” di Pellaro di Reggio Calabria che diffonde musiche, canti e balli popolari reggini; il gruppo la “Takkarata” di Fragneto Monforte (Bn) che si richiama alle rappresentazioni dei gruppi spontanei esistenti tra fine ‘800 e inizi ‘900 in Campania sulla rappresentazione del corteggiamento.



Anche quest’anno la cucina di “Danzando tra i popoli...” proporrà dunque i piatti tipici delle regioni dalle quali arrivano i diversi gruppi: sotto la tensostruttura allestita a Blessano di Basiliano si potranno gustare oltre al prosciutto di San Daniele, il frico e le pierçui di Blessa, anche un piatto di formaggi tipici lombardi accompagnati con le mostarde, la parmigiana campana e la braciola calabrese.