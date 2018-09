Tecnicamente, è uno dei tipi di spettacolo più ‘antichi’, nato circa 150 anni fa. La diffusione capillare del musical – un incrocio tra la tradizione europea dell’opera e quella americana della commedia brillante cinematografica, con l’aggiunta della danza – è però fenomeno recente, anche se ripetuto. Suddiviso in decine di ‘sottogeneri’, dalla rock opera alla musical comedy, negli ultimi anni è diventato un vero ‘traino’ dell’intero settore. Soprattutto nella versione – preferibilmente italiana – di un titolo famoso già passato sul palco o nella riduzione di una pellicola o di una serie Tv.



Grandi produzioni, compagnie specializzate, voci che diventano star e super-allestimenti sono gli ingredienti di un genere che anche lo scorso anno – dati Siae – si è collocato ai primi posti tra gli spettacoli più visti in assoluto. In particolare, con due titoli passati più volte in regione come la versione italiana di ‘Grease’ della Compagnia della Rancia di Saverio Marconi (che stavolta sfioreranno solo il Friuli, il 30 gennaio a Jesolo). E il ‘Notre Dame de Paris’ di Riccardo Cocciante (visto a Villa Manin nel 2008 e a Palmanova nel 2016), l’opera moderna più famosa al mondo.



Per la stagione che sta per iniziare, sono molti i teatri della regione che si affidano a titoli ‘rodati’ e qualche novità, con un paio di leitmotiv obbligati: il riferimento a un periodo passato sempre mitizzato (anche quando, nella realtà, non lo è stato) e un nome di richiamo, in particolare il titolo di un vecchio film. Da questo punto di vista, il titolo più atteso è ‘Flashdance’, adattamento teatrale della pellicola del 1983 di Adrian Lyne, colonna sonora da Oscar e un incasso da 100 milioni di dollari. Il 13 e 14 novembre, con Valeria Belleudi nei panni di Jennifer Beals, riaprirà ufficialmente il Palasport Carnera di Udine ai grandi eventi, grazie a Zenit.



Grandi produzioni, specie in versione italiana: sono tra le scelte ‘sicure’ di molti teatri

L’altro titolo ‘caldo’ per la stagione è ‘We Will Rock You’, storico spettacolo coi più grandi successi dei Queen, tra i musical più rappresentati al mondo da oltre una decina di anni fa, che torna in una nuova produzione concepita per il nostro Paese da Claudio Trotta, mantenendo storia, personaggi e musiche originali, ma in un nuovo allestimento, attento a sottolineare l’aspetto politico, attuale e visionario. La prima regionale a Trieste, dal 25 al 28 ottobre al Rossetti, poi il 9 aprile al ‘Verdi’ di Gorizia, con in mezzo una tappa in Veneto, il 10 gennaio a Jesolo.



Altro titolo in Friuli Venezia Giulia (al ‘Giovanni da Udine’ dall’8 al 10 novembre) e in Veneto (a Jesolo il 16 novembre) è ‘Dirty dancing – Balli proibiti’, una storia d’amore ambientata in un’estate degli anni ’60, già successo planetario al cinema e nelle vendite discografiche prima del debutto a teatro. Non è tecnicamente un musical, ma un gran mix di musica, balli e scenografie il classico ‘Stomp’, il 15 e 16 dicembre al ‘Teatrone’, dove sono previsti anche due titoli made in Italy come il superclassico ‘Aggiungi un posto a tavola’ (‘il’ musical italiano, l’11 gennaio) e ‘Il conte Tacchia’ (dal 7 al 9 febbraio), oltre al dickensiano ‘A Christmas Carol’ (16 ottobre).



Se si escludono novità come ‘La famiglia Addams’ di Claudio Insegno, con un cast capitanato da Gabriele Cirilli, atteso nel circuito Ert, come sempre sarà Trieste la capitale dei musical tratti da film di successo. Come il blockbuster romantico ‘Ghost’ (dal 13 al 18 novembre), in versione inglese per tre soli teatri fuori dal Regno Unito (gli altri sono Dubai e Istanbul). Non poteva mancare il nome per eccellenza Andrew Lloyd Webber, autore delle musiche per ‘School of rock’, al Rossetti nell’adattamento di Massimo Romeo Piparo, con Lillo nel ruolo di Jack Black. E, dal 6 al 9 gennaio, il ‘Peter Pan’ con le musiche e canzoni di Edoardo Bennato, uno dei tanti esempi di stelle della musica convertite al musical.