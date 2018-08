Un nome importante per la musica italiana ‘alternativa’ degli Anni ’90 alla 18a edizione di ‘Musica in Villa’, rassegna estiva ideata, promossa e organizzata dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Domenica 12 in una location anomala – il Fortino della Prima Guerra Mondiale di Sedegliano – Mara Redighieri presenta ‘Recidiva live’. Donna poco allineata e ancor meno incline alla nostalgia, a 15 anni dall’uscita dagli Ustmamo, e dopo aver scritto anche per altri (un esempio: ‘Meravigliosa creatura’ per Gianna Nannini’), a sorpresa, la voce della scena indie ritorna con il suo primo album solista, ‘Recidiva’. Accompagnata da una band di 5 musicisti, Mara racconta il proprio ‘adesso’ del mondo liquido in cui siamo immersi, un ‘qui e ora’ che somma prese di posizione politiche e private, spiccioli di filosofia e voglia di riprendersi un’esistenza che sembra sfuggirci.