Domenica 21 ottobre si torna all’auditorium Menossi in via San Pietro 60, a Udine, per lo spettacolo Rinassite – Ve cûr di cambià’, dramma di Luca Zalateu che mette in luce la miseria della violenza di genere (anche verbale) all’interno delle mura domestiche. Intensità emotiva ed introspezione psicologica sono i tratti distintivi della storia, in cui quattro personaggi si raccontano e si relazionano in un paese come tanti altri della pianura friulana. Ne emerge che l’amore è una prigione ma pure una forza che concepisce quel cambiamento in grado di aprirci il cuore. Allestimento teatrale della “Compagnia Instabile di Uànis”, proveniente da Joannis di Aiello del Friuli. A cura di ATF, associazione teatrale friulana con la collaborazione del Circolo S. Osvaldo.