Stadio Teghil, Beach Arena e Arena Alpe Adria. Sono questi i vertici del triangolo della musica che animerà Lignano nell’estate 2018. A cominciare da quello che è l’evento clou: il concerto di Vasco Rossi del prossimo 27 maggio, che rappresenta la cosiddetta ‘data zero’ del suo nuovo tour. Come sempre i fan del Blasco arriveranno numerosi a seguire il proprio idolo e, se non si parla dei 200mila del Modena Park 2017, i 27 mila attesi in Friuli sarebbero un risultato di tutto rispetto.



A completare il cartellone ci saranno altri big, come Cesare Cremonini (15 giugno), Negramaro (24 giugno), Francesco De Gregori (19 luglio). Non mancheranno nemmeno gli ospiti internazionali, come i Kasabian (18 luglio), mentre per i più giovani arrivano Riki (12 luglio), Fabri Fibra (18 luglio) e soprattutto Sfera Ebbasta (4 agosto). Infine, la carovana del Festival Show, sempre amata dal pubblico, arriverà il 21 agosto.