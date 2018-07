‘I ragazzi del massacro’, tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco a 50 anni dalla sua pubblicazione, è uno spettacolo sulla giustizia. Della necessità di perseguire la verità anche quando tutti sono convinti del contrario. Tratta dell’importanza di un pensiero autonomo. Tratta di una maestra assassinata dai suoi undici allievi della scuola serale, un giorno di maggio del 1968 e di un uomo che non si arrende alle apparenze. Di una voce fuori dal coro, quella di Duca Lamberti, che non vuole il mostro in prima pagina, ma crede che la giustizia sia sopra ogni convenienza.

Attorno all’omicidio si agita il ‘68. Con le manifestazioni, le occupazioni e gli scontri di piazza. Una piccola storia dentro alla grande Storia. Una storia umana, che appartiene a tutta quell’umanità che crede che la verità sia un bene necessario e la giustizia una vittoria del genere umano contro la barbarie. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Linguaggicreativi di Milano, entra nelle pieghe dell’umanità dei personaggi, un mondo in cui nessuno è solo eroe o solo mostro, ma ognuno porta il suo conflitto dentro di sé. Un conflitto continuo. Contemporaneamente è la storia di un’indagine con una scansione serrata. Una città fredda. Un corpo martoriato. E undici colpevoli. Ma non tutto è ciò che sembra.

Lo spettacolo, a ingresso libero, è in programma martedì 24 luglio alle21.30 al Parco Hemingway di Lignano (in caso di maltempo alla biblioteca comunale). E’ rivolto a un pubblico adulto.

La serata è inserita nel programma del Festival Lignano Noir, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Lignano Sabbiadoro, di concerto con il Comitato Scientifico presieduto dal prof. Elvio Guagnini e la direzione artistica di Cecilia Scerbanenco; si avvale del sostegno della Regione e ha come partner il Messaggero Veneto e il Giallo Mondadori e il patrocinio delle Università di Trieste e di Udine.