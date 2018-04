Spettacolo speciale fuori abbonamento venerdì 6 al Teatro Nuovo di Gradisca d’Isonzo. ‘Essere Leonardo Da Vinci’ mette in scena la vera vita del genio italiano mescolando teatro, storia dell’arte e scienza attraverso il format dell’intervista impossibile. Il monfalconese Massimiliano Finazzer Flory diventa Leonardo ‘fisicamente’, indossando costumi d’epoca e con un trucco che è una vera e propria ricostruzione del volto del genio di Leonardo. In più, recita in lingua rinascimentale su testi originali dello stesso da Vinci.

Nell’intervista impossibile ideata “per scoprire il pittore, lo scienziato, l’inventore, i suoi segreti, il metodo di lavoro, le sue passioni, i consigli di una vita”, Leonardo risponde in 70 minuti alle domande di Gianni Quillico sulla sua infanzia, le sue attività in campo civile e militare, i rapporti tra pittura e scienza e molto altro. Lo spettacolo sarà in tour mondiale fino al 2019 ed è stato già rappresentato con grande successo di pubblico e critica in America, Giappone, Francia e Russia, oltre che in Italia.