E' una delle ultime icone della musica Anni ’60, capace di unire grandi masse di pubblico con un mix di canzone e impegno, folk e lotte per i diritti civili. Più volte ospite in regione (a Trieste e Pordenone negli ’80, a Spilimbergo nel ’94, a Udine nel 2002 e 2015), Joan Baez ha scelto il Friuli per una delle tappe del suo ultimo tour. Ultimo in tutti i sensi, perché ‘Fare thee well’ è il suo addio annunciato alle scene, un anno dopo l’ingresso nella Rock & Roll Hall Of Fame e fresca di un album, Whistle down the wind, che è un omaggio alle voci che l’hanno ispirata in tutti questi decenni.

Domenica 8, sul piazzale del Castello di Udine, saranno in tanti a salutare Joan per l’ultimo show in Friuli e la commozione non mancherà anche tra gli organizzatori di Folkest, che hanno voluto celebrare l’edizione numero 40 con una delle date italiane della cantautrice statunitense, l’icona di Woodstock e regina del folk che ha preso una decisione difficile, scegliendo di accompagnare gli ultimi ‘live’ a grandi emozioni.



Una grande scaletta

Per il concerto udinese - il ‘live’ dell’estate? - prepariamoci quindi ai brani dell’amico Dylan (Don’t Think Twice It’s All Right, The Times They Are A-Changin’, Farewell Angelina, It’s All Over Now, Baby Blue…), dell’icona folk Woody Guthrie (Deportee) e di altri interpreti Usa (da Steve Earle a Tom Waits), oltre al suo sterminato repertorio (Diamonds & Rust, Me and Bobby McGee, Here’s to you…), i traditional e i brani entrati nel suo canzoniere (Gracias a la vida di Violeta Parra, The boxer di Simon & Garfunkel...). E, inevitabilmente, a estrarre i fazzoletti già prima della fine...