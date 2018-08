Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti di ‘Lùsignis’, la rassegna culturale a cura dall’amministrazione comunale di Casarsa, ritorna con ‘L’acme del buon umore’. Giovedì 23 agosto, a partire dalle 21, rivivranno in borgo Runcis a San Giovanni di Casarsa - corrispettivo reale del borgo di Romans descritto da Pasolini nel romanzo omonimo - le suggestioni delle serate da ballo del dopoguerra, divenute in quegli anni di rinascita e impegno dopo le brutalità del conflitto e la miseria, paradigma della voglia di vita e riscatto dei giovani. Un’euforia percorsa in bicicletta da paese a paese che trovava sfogo nei ‘brears’ delle sagre mal illuminate da fioche lampadine.

Ad accompagnarci in questo viaggio, tra ritmi swing e boogie-woogie tutti da ballare, il maestro Nicola Milan e i suoi musicisti. “Niente di meglio delle canzonette ha il potere magico, abiettamente poetico, di rievocare un ‘tempo perduto’. Io sfido chiunque a rievocare il dopoguerra meglio di quel che possa fare il Boogie-Woogie”. Così si esprimeva Pier Paolo Pasolini, riportandoci indietro negli anni dell’immediato dopoguerra, quando partecipa con fervore alle serate da ballo nei paesi del Friuli.

Lo stesso ballo sarà ben presente nel romanzo di formazione ‘Il sogno di una cosa’. Infatti, i tre protagonisti, Nini, Milio ed Eligio, hanno in comune la passione per la fisarmonica, la musica, il ballo e il vino… In “Romàns”, poi, nelle sagre dall’aria arcaica e famigliare c’è “più sfrenatezza, una specie di gaudio che dà un senso unico e diverso a simili ebbrezze. Romàns formicolava di grida, voci, canti di ubriachi, pazzie di giovani…Presso lo stanzone del ballo dove la folla toccava l’acme del buon umore e della confusione, c’era il Buffet, una baracca con i tavoli e le panche”.

Tra un brano l’altro non mancherà un momento emozionante con la consegna al Centro Studi Pasolini da parte della signora Francesca Codutti, di un piatto ereditato dalla cugina Pia Paron, la celebre ragazza con occhi neri e viso pallido e dolce come la luna, immortalata da Pasolini nel ‘Sogno di una cosa’. I due si frequentarono alla fine degli anni quaranta, grazie alla comune passione per il ballo, e il piatto, al tempo colmo di caramelle, fu il premio per una gara di samba disputata insieme in una di quelle tante sagre.

La serata si svolgerà all’interno della ‘Fiesta dal borc di Runcis’ che ogni anno alla fine del mese di agosto riunisce in alcuni giorni di convivialità gli abitanti raccolti attorno alla chiesa di Sant’Urbano. Per la cura del borgo sarà visitabile con allestimento rustico presso una delle vecchie case, la mostra ‘Musis’, ritratti di personaggi storici realizzati a china da Bepi Susanna nel 1928 per la prima volta esposti al pubblico. A fare da pendant volti scolpiti di Zeno Mazzolo. Per rivivere lo spirito del tempo e la particolarità della serata, il borgo organizzerà anche un piccolo chiosco con bibite d’antan, un modo certamente curioso per riassaporare i vecchi tempi.