Omaggio alla tradizione e alla modernità teatrale della Russia da parte de L’Arlecchino Errante, il festival che dedica la Commedia dell’Arte al Teatro Contemporaneo. La XXII edizione, che si svolgerà tra Pordenone, Udine e altre località del Friuli Venezia Giulia fra il 10 settembre e il 2 ottobre, è infatti intitolato Teatri dell’Orso ed è stato scelto, insieme ad altre prestigiose realtà della Penisola, dal Ministero della Cultura Russa quale partner per il progetto “Le stagioni russe in Italia”, con il patrocinio dell’Ambasciata della Federazione Russa di Roma.



Tale progetto, che è una sorta di festival itinerante globale che raccorda varie iniziative dedicate alla cultura della Russia, dopo aver avuto grande successo in Giappone lo scorso anno, in questo 2018 si dedica proprio al territorio italiano. La Scuola Sperimentale dell’Attore di Pordenone ha per questo preparato un ricco programma con una trentina di appuntamenti, tra i quali spiccano la tradizionale e rinnovata intervista di Arlecchino al sindaco di Pordenone (primo evento del festival il 10 settembre con musica e danza del mitico Schiaccianoci di Ciajkowskij) e la doppia rappresentazione (27 settembre a Pordenone e il 29 settembre a Udine) de Il Medico per forza di Molière, portato in scena in lingua russa con sovratitoli in italiano dal teatro Satirikon di Mosca, per la drammaturgia e regia di Konstantin Raykin, eclettico rappresentante del teatro russo fin dagli anni Settanta del secolo scorso, fondatore sempre a Mosca della Scuola superiore di Arti teatrali e Artista emerito della Russia.



Raykin sarà anche ospite a Pordenone nella parte finale del festival, visto che riceverà sia il sigillo della città che il Premio Stella de l’Arlecchino Errante nonché insegnerà agli studenti del Masterclass de L’Arlecchino Errante. Oltre a lui, e agli altri docenti “curricolari” Claudia Contin Arlecchino e Ferruccio Merisi - direttori artistici del festival - e Lucia Zaghet, Giulia Colussi, Claudia Zamboni e Daria Sadovskaia - attrici e insegnanti stabili nelle stagioni di produzione e di formazione della Scuola - un altro grande Maestro russo offrirà uno stage speciale: Andreij Tolshin del Teatro della Commedia N.P. Akimov di San Pietroburgo.



“Grazie al programma predisposto, che prevede altri ospiti importanti dalla Russia, - spiegano Contin Arlecchino e Merisi - scopriremo una parte significativa di quel grande Paese ancora orgoglioso dell’orso, suo simbolo ancestrale. Una cultura teatrale sorprendente, con un sistema eccellente dalle scuole d’attore all’organizzazione della produzione e del pubblico, passando da livelli artistici di eccellenza quanto a drammaturgia e regia. Sarà un viaggio nuovo e affascinante, che allargherà prospettive e competenze”. Dai racconti di Puskin alle favole tradizionali russe, dall’omaggio al drammaturgo Vampilov al Palco Risciò itinerante per le strade di Pordenone con il meglio del teatro di strada russo fino a una cena musicale con canti, danze e ritualità e pietanze provenienti dalla Russia e molto altro ancora…un programma davvero ricco e adatto a tutte le età, dai più grandi fino ai bambini. Calendario completo sul sito www.arlecchinoerrante.com mentre interessanti approfondimenti si trovano sul nuovo blog arlecchinoerrante.blogspot.com e sugli spazi social del festival.



Si inizia, come detto, lunedì 10 settembre grazie a l’attesa intervista di Arlecchino con il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, che sarà proposta in orario serale (invece del pomeriggio come negli scorsi anni), diventando così una solenne inaugurazione del festival anche grazie all’arte intramontabile di Pjotr Il’ic Ciajkowskij. La Rapsodia del suo immortale Schiaccianoci sarà proposta sotto la Loggia del Municipio con la Filarmonica Città di Pordenone diretta da Didier Ortolan e la Scuola di Danza Isadora diretta da Manuela Del Piero. E con Claudia Contin Arlecchino e un Orso, accolti dal Sindaco della Città Alessandro Ciriani. Le note e i passi di un capolavoro immortale per le prime emozioni connesse al profondo legame culturale che ci unisce alla Russia di tutti i tempi. Alla fine, prima del brindisi, anche Arlecchino e il Sindaco eserciteranno il “rompere le noci”, con la tradizionale intervista, questa volta fulminea e reciproca...