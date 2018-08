Erano anni che l’opera lirica mancava in Carnia e ora ritorna grazie al festival Carniarmonie. Tra gli eventi più attesi di questa brillante ventisettesima edizione, che sta registrando notevolissime affluenze di pubblico da registrare spesso il tutto esaurito, c’è per l’appunto la messa in scena del celebre dramma lirico in quattro atti di Giuseppe Verdi su libretto originale di Temistocle Solera: "Nabucco".

Opera tra le più eseguite di tutti i tempi e capolavoro indiscusso del cigno di Busseto, la tragica vicenda in cui si narra degli accesi conflitti tra ebrei e babilonesi, sarà rappresentata mercoledì 8 agosto alle 20.45 al Teatro Candoni di Tolmezzo, con un cast di tutto prestigio, solisti d’eccezione, il Coro Lirico del Triveneto, la Filarmonica di San Vito al Tagliamento diretta da Simone Comisso, l’Orchestra Città di Ferrara con maestro concertatore e direttore Eddi de Nadai e la regia di Sofia Lavinia Amisich.

Una produzione made in Friuli, per una storia ormai senza tempo nel mito dei personaggi: Ismaele, Nabucco, Fenena e Abigaille, con la presenza dominante del popolo, il coro, un vero e proprio personaggio a rappresentare i soldati e la popolazione di entrambe le fedi. Impera, tra le arie e i brani d’indiscussa fattura e fortuna, il “Va, pensiero”, a chiusura del terzo atto, quando sulle sponde dell’Eufrate gli ebrei incatenati e costretti al lavoro, pensano con nostalgia alla patria natia.

Il colorito brillante tipico dell’orchestra di tradizione italiana, suggella fin dalla Sinfonia il valore totalizzante di quest’opera immortale. Il cast dei solisti è di rilievo ed è composto da: Robert Kolar (Nabucco), Giuseppe Raimondo (Ismaele), Kristina Kolar (Abigaille), Barbara Vivian (Fenena), Riccardo Ambrosi (Gran Sacerdote di Belo), Massimo Marin (Abdallo) e Selena Colombera (Anna). Le scene e i costumi sono opera della Società Tamagno. I biglietti a prezzo unico di 15 euro - uno degli unici spettacoli a pagamento della rassegna -, è possibile acquistarli presso la Fondazione Luigi Bon di Colugna (via Patrioti, 29; tel: 0432 543049) e presso la sede tolmezzina dell’ente (via della Vittoria, 4, presso Turismo Info Point), secondo questi orari: dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 18. Inoltre, è possibile acquistarli il giorno dello spettacolo (mercoledì 8 agosto) al Teatro Candoni a partire dalle 19.30.

Una grande produzione questa del “Nabucco” che sarà replicata in Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento venerdì 10 agosto con inizio alle 21.15, per la 26esima edizione di Opera in Piazza. Tutte le informazioni dello spettacolo a Tolmezzo su www.carniarmonie.it